Libye : L'UE exhorte les belligérants en Libye à se conformer à l'appel à une trêve à l'occasion de l'Aïd Al-Adha

Tripoli, Libye, 9 août (Infosplusgabon) - Le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) en Libye, Alan Bugeja, a appelé les belligérants du conflit en Libye à se conformer à l'appel à une trêve à l'occasion de l'Aïd Al-Adha de l'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.

Dans un communiqué publié, vendredi, M. Bugeja a indiqué : "je lance un appel sincère aux parties engagées dans la guerre insensée à Tripoli, au plus fort de ces temps sacrés, pour qu'elles adhèrent à la trêve que le Représentant spécial, Salamé, s'efforce d'obtenir".

Justifiant cette trêve, le diplomate européen a ajouté que "ceci non seulement pour apporter un répit indispensable aux personnes les plus touchées, mais aussi comme un premier pas vers la fin de la violence et le retour à un processus politique".

"Dimanche, le peuple libyen célèbre le début de l'Aïd Al-Adha, un temps de prière, de réflexion, de solidarité avec les nécessiteux et de réconciliation. Je leur adresse mes vœux les plus sincères pour des vacances paisibles. Mes pensées vont aux personnes endeuillées, aux blessés, aux personnes torturées et maltraitées, aux personnes enlevées et détenues arbitrairement, aux personnes déplacées, aux personnes privées de leurs droits et à tous les citoyens libyens qui ont été durement touchés par l'instabilité et le conflit de ces dernières années", a ajouté le chef de la Mission de l'UE en Libye.

Il a adressé ses félicitations aux Libyens à l'occasion de l'Aïd Al-Adha et réitéré son appel aux parties en guerre à souscrire à la trêve que le représentant spécial, M. Salamé, s'efforce d'obtenir, dans l'esprit de cette période sainte.

L'Envoyé de l'ONU en Libye a proposé une trêve en Libye à l'occasion de l'Aïd Al-Adha lors d'un briefing devant le Conseil de sécurité dans le cadre d'un plan de sortie de crise comportant aussi deux réunions, une au niveau international regroupant les pays impliqués dans le dossier libyen et l'autre entre Libyens pour parachever le processus politique et aboutir à une solution de la crise.

Jeudi soir, l'UNSMIL a demandé aux belligérants un engagement écrit la nuit de samedi à dimanche d'observer une trêve qui débute le jour de l'Aïd prévu dimanche 11 août.

