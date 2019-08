Rwanda : L’épidémie d'Ebola dans l'Est de la RDC maintient une intensité de transmission similaire, selon l’OMS

09 Août 2019

Kigali, Rwanda, 9 aout (Infosplusgabon) - La flambée de maladie à virus Ebola qui a frappé les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC) s'est poursuivie, cette semaine, avec une intensité de transmission similaire, mais aucun nouveau cas confirmé n'a été signalé à Goma, a indiqué, vendredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par ailleurs, l’agence onusienne a révélé que les activités de vaccination en cours avaient atteint la majorité des contacts éligibles.

De nouvelles infections continuent d’être signalées parmi le personnel travaillant dans les postes de santé communautaires et autres installations sanitaires. Au cours des 21 derniers jours, 14 nouveaux cas ont été signalés parmi des agents de santé de Mandima, Beni et un dans chacune des villes suivantes : Katwa, Mambasa, Masereka, Oicha et Vuhovi, indique l’OMS.

Cumulativement, 149 travailleurs de la santé ont été infectés à ce jour, souligne le communiqué.

Selon certaines informations, en 21 jours, c’est-à-dire du 17 juillet au 6 août 2019, 65 zones sanitaires ont signalé de nouveaux cas avec un total de 257 cas confirmés, la majorité provenant des zones sanitaires de Beni et Mandima.

La majorité des cas récents et recensés dans la zone de santé de Mandima ont été signalés à Somé et à Mayuano, selon des informations.

Sur le total des cas confirmés et probables, 56% (1 572) sont des femmes et 28% (791) des enfants âgés de moins de 18 ans, a ajouté l’OMS.

Depuis le début de l’épidémie, la fièvre hémorragique s’est progressivement étendue, touchant près de 2.687 personnes et faisant 1.866 morts.

Selon certaines informations, les responsables craignent que le virus ne se propage plus rapidement dans une zone densément peuplée et proche de la frontière rwandaise, en particulier dans la ville de Goma en RD Congo.

