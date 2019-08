La France prête à soutenir la bonne mise en œuvre de l’accord de paix au Mozambique

09 Août 2019

Paris, France, 9 août (Infosplusgabon) – Le gouvernement français a salué l’accord de paix et de réconciliation signé, jeudi à Maputo, entre le gouvernement mozambicain et la principale formation politique d'opposition, la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO) et a affirmé sa volonté à le soutenir dans sa bonne mise en œuvre.

« Avec ses partenaires de l’Union européenne, la France soutiendra la bonne mise en œuvre de cet accord de paix qui contribuera à l’instauration d’un climat apaisé dans la perspective des importantes élections générales d’octobre prochain », a déclaré le Quai d’Orsay tout en soulignant que cet accord historique est l’aboutissement d’un processus que l’Union européenne, membre du groupe de contact international et ses Etats membres ont pleinement soutenu.

La France, a ajouté le Quai d’Orsay, forme le vœu que cet accord ouvre la voie à l’établissement d’une paix durable au Mozambique, pour le plus grand bénéfice de sa population et de son développement économique et social.

Le président mozambicain, Filipe Nyusi et le chef de la RENAMO, Ossufo Momade, rappelle-t-on, ont signé, jeudi dernier, un accord pour mettre fin aux hostilités opposant les forces gouvernementales et la branche armée de la RENAMO à Gorongosa, localité de la province centrale de Sofala.

Cet accord est le troisième du genre paraphé entre le gouvernement du Front pour la libération mozambicaine (FRELIMO) et la RENAMO, après la signature en 1992 de l'accord général pour la paix à Rome et celui de 2014 pour la cessation des hostilités au lendemain d'une nouvelle vague de confrontations entre les deux parties dans un pays où a éclaté une guerre civile au lendemain de l'indépendance de ce pays d'Afrique australe du Portugal, faisant des milliers de victimes entre 1977 et 1992.

