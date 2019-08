Sénégal : Les « Lionnes » du basket à la reconquête à domicile de leur titre perdu

09 Août 2019

Dakar, Sénégal, 9 août (Infosplusgabon) - Dépossédé de son titre africain, il y a deux ans, au Mali par le Nigeria, le Sénégal accueille l’Afrobasket féminin du 10 au 18 août au Dakar Arena de Diamniadio dans la grande banlieue de la capitale sénégalaise, pour renouer avec le sacre final.

Le pays entend ajouter une douzième couronne continentale à son imposant palmarès. Une ambition d’autant plus légitime que quatre fois sur les cinq que la compétition s’est déroulée chez elles, les « Lionnes » du basket se sont imposées en 1977, 1981, 1984 et 1993. Une seule édition à domicile leur a échappé, en 2007, lorsqu’elles avaient été vaincues en finale (58 – 65) par le Mali de la très talentueuse, Hamchétou Maïga.

A partir de ce samedi, l’objectif pour la nouvelle capitaine et doyenne de l’équipe, Astou Traoré (38 ans), c’est de porter leur record continental à 12 titres. Elles semblent outillées pour y parvenir, même si le Nigeria tenant du titre, voire le Mali et le Cameroun seront des adversaires difficiles à manœuvrer et décidés à administrer un retentissant pied-de-nez à la « logique » qui fait des « Lionnes » les favorites du tournoi.

« Nous jouons à domicile et ce sera une belle occasion d'en profiter, mais il y aura aussi beaucoup de pression, car en tant qu'hôtes, nous voulons vraiment gagner», a clairement affirmé le coach sénégalais, Cheikh Sarr. Il sait pouvoir compter sur des joueuses d’expérience comme Astou Traoré, MVP du dernier Afrobasket, Mame Diodio Diouf, Ndèye Sène ou Maïmouna Diarra et Mame Marie Sy renforcées de jeunes au talent confirmé comme la meneuse Bintou Diémé ou Yacine Diop.

Des joueuses toutes décidées à renouer avec le titre et qui ne craignent pas la pression d’évoluer à la maison. « C’est une pression positive qui représente une sur-motivation » autant pour elles que pour leur staff, a même soutenu le Coach, Cheikh Sarr. Surtout que son équipe s’est bien préparée à travers le tournoi de Dakar joué en prélude à cet Afrobasket, en battant déjà ses deux futurs adversaires du Groupe A, la Côte d’Ivoire et l’Egypte en plus de l’Angola.

Les compétitions de cet Afrobasket qui sert également de qualification au tournoi de qualification olympique 2020, démarrent ce samedi à 10 heures au Dakar Arena avec en match d'ouverture, les championnes en titre, le Nigeria, qui feront face à la Tunisie. Le Sénégal entre en lice en début de soirée (19 heures) contre la Côte d’Ivoire.

Lors de la première phase de la compétition, toutes les équipes du même groupe s’affronteront. Et celles qui finiront en tête de chaque poule passeront directement en quarts de finale, alors que les deuxièmes et troisièmes disputeront des huitièmes de finale.

Les Groupes : A : Sénégal, Côte d’Ivoire, Egypte. B : Nigeria, Cameroun, Tunisie. C : Mali, RD Congo, Angola. D : Mozambique, Cap-Vert, Kenya.

Programme du samedi 10 août au Dakar Arena de Diamniadio 10h00 : Nigeria-Tunisie ; 12h30 : Mozambique-Kenya ; 15h00 : Mali-Angola ; 19h00 : Sénégal-Côte d’Ivoire

