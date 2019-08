NIGER : Vers un plan de réforme du secteur des engrais

09 Août 2019

Niamey, Niger,9 août (Infosplusgabon) – Le ministre nigérien en charge de l’Agriculture, Albadé Abouba, a invité vendredi l’Association nigérienne des importateurs et distributeurs d’engrais (ANIDE) à assurer «une bonne disponibilité, à temps, d’engrais de bonne qualité, adaptés aux cultures et aux sols, à des prix raisonnables sur toute l’étendue du territoire national».

Ouvrant les travaux de l’Assemblée générale de cette nouvelle association, M. Abouba a dit que l’ANIDE constitue un maillon indispensable pour la réussite du plan de réforme du secteur au Niger. La mise sur pied de cette association répond à un besoin crucial d’impliquer davantage le secteur privé dans l’importation et la distribution des engrais de qualité et à des prix à la portée des producteurs.

Créée le 18 juin dernier, l’ANIDE a pour objectif d’assurer la disponibilité des engrais en quantité et en qualité partout au Niger ; assurer l’accessibilité équitable des engrais à tous les producteurs et productrices ; maîtriser la subvention de l’Etat pour aider et mieux atteindre les groupes vulnérables.

M. Albadé Abouba a, par ailleurs, insisté sur les attentes du gouvernement quant aux objectifs de la Politique agricole, qui se résument à garantir un meilleur accès des producteurs à une large gamme d’engrais de qualité et à des prix plus compétitifs dans toutes les régions du pays.

«En ce qui concerne mon département ministériel, je puis vous assurer que les dispositions sont prises, afin que les textes qui encadrent ce secteur soient disponibles et accessibles et qu’un suivi de proximité dans leur mise en œuvre soit effectif et rigoureux», a indiqué le ministre d’Etat en charge de l’Agriculture.

Pour faire face aux difficultés dont fait face le secteur de l’engrais au Niger, le ministre Abouba a noté que le gouvernement s’est engagé à apporter des solutions, notamment à travers la création «d’un environnement juridique et réglementaire favorable à l’épanouissement» du secteur privé, afin qu’il soit véritablement concurrentiel, ouvert à tous les professionnels, tout en visant une réduction des prix des engrais.

En outre, le gouvernement a décidé du renforcement de la professionnalisation dans les domaines de l’importation et de la distribution des engrais; la facilitation de l’exploration et de la commande d’engrais au moment où les prix des matières premières sont intéressants à l’international et enfin l’organisation des professionnels et leur affiliation à l’Association ouest-africaine des professionnels d’engrais (AOAPE), afin que le Niger puisse bénéficier de tous les avantages liés à l’accès aux engrais de qualité et à moindre coût.

Quant aux partenaires techniques et financiers du processus de réforme du secteur des engrais au Niger, Mme Kristin Penn et M. Mahaman Badamassi Annou, respectivement Représentante-Pays du Millenium challenge corporation (MCC) au Niger et directeur du Millenium challenge account (MCA) au Niger, ont réitéré la disponibilité et l’engagement de leurs institutions à continuer l’accompagnement des acteurs dans ce processus de réforme.

Le directeur du MCA-Niger a insisté sur le rôle prépondérant que le privé doit jouer, afin d’impulser une dynamique nouvelle à ce secteur que le gouvernement nigérien a décidé de réformer, en vue de le rendre plus efficace. « La reconnaissance que le secteur privé à un rôle à jouer dans la solution du problème de fertilité des terres agricoles au Niger représente une avancée dans la réalisation de l’objectif stratégique de la réforme du secteur des engrais », a précisé Badamassi Annou.

La directrice-Pays du MCC, un des partenaires stratégiques dans le processus, a exhorté les membres de l’ANIDE à être « stratégiques ». « Aidez-nous à améliorer la productivité agricole dans ce pays », a plaidé Kritin Penn.

Dans son intervention, le président du Bureau national provisoire de l’ANIDE, Abdoulaye Ibrahim Dia, a rassuré sur les capacités du privé à fournir les intrants aux producteurs. «Nous comptons relever ces grands défis», a-t-il affirmé. Selon la feuille de route de la réforme, les opérateurs économiques vont commencer à intervenir dans le secteur des engrais à compter du 1er janvier 2020.

