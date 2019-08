Vers la mise en place d’un système d’information pharmaceutique intégré au Bénin

09 Août 2019

Cotonou, Bénin, 9 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois opte pour la mise en place d’un système d’information pharmaceutique intégré «e-pharmacie» pour en assurer la traçabilité, selon une décision du Conseil des ministres tenu mercredi.

Selon cette décision, « ce système permettra d'optimiser et de sécuriser la traçabilité des médicaments tout au long du circuit qu'ils effectuent. Ainsi, chaque médicament pourra être suivi du laboratoire jusqu'au patient et, ce faisant, sa qualité et son intégrité seront garanties depuis la fabrication jusqu'à la dispensation par le pharmacien».

Le nouveau dispositif à déployer intègre le réseau logistique qui permet d'interconnecter tous les acteurs de l'écosystème pharmaceutique; la plate-forme centrale qui recueille toutes les informations nécessaires à la traçabilité du médicament et les outils nécessaires à la sérialisation et la digitalisation.

Les ministres concernés par le dossier ont été instruit à engager des négociations avec des sociétés spécialisées dans le domaine.

En faisant de la lutte contre les faux médicaments son cheval de bataille, le gouvernement béninois envisage d’assurer la fiabilité du médicament en corrigeant les insuffisances du mécanisme actuellement déployé par la Centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME), précise-t-on.

