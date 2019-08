Les professionnels des médias kényans préoccupés par la "militarisation de l'information" par le gouvernement

09 Août 2019

Nairobi, Kenya, 9 août (Infosplusgabon) - Les professionnels des médias kényans, réunis jeudi lors du sommet des médias 2019, ont dénoncé la tendance des gouvernements, des partis politiques et des grandes entreprises à "militariser l'information", louant les services de sociétés sophistiquées de propagande pour lutter contre la presse libre.

"La militarisation de l'information a affecté les activités des médias", a déclaré John Githongo, éminent journaliste kényan et défenseur de la lutte contre la corruption qui s'est exilé après avoir dénoncé la corruption parmi les ministres du gouvernement kényan.

Lors du sommet annuel du Conseil des médias du Kenya, Githongo, qui a pris la parole lors d’une table-ronde sur le rôle des médias dans l’application de la responsabilisation et de la gouvernance publiques, a déclaré que les gouvernements du monde entier investissaient de plus en plus dans les médias et utilisaient l’information comme un outil de domination.

Au Kenya, la National Alliance (NA) et la Jubilee Coalition, qui ont remporté les élections présidentielles de 2013 et 2017, ont été accusées d'avoir utilisé les services de la société d'analyse de données, Cambridge Analytica, une société britannique qui a ''militarisé'' les informations fournies par les utilisateurs de Facebook.

La société a utilisé des tactiques, notamment les ''fake news'' entre autres tactiques de division, notamment en reprochant aux opposants du Président Uhuru Kenyatta d'utiliser une terminologie politique incompréhensible, en utilisant les médias sociaux et les téléphones intelligents pour aider le candidat de la coalition Jubilee à remporter les élections au second tour de l'élection présidentielle.

La société britannique a été largement relayée dans les médias britanniques se vantant de ses manipulations psychologiques entre autres techniques ayant permis au Président Kenyatta de remporter les deux élections controversées.

Githongo a déclaré que le travail de Cambridge Analytica n'avait pas été rapporté dans les médias kényans lors de l'élection présidentielle de 2017, bien que les utilisateurs des réseaux sociaux aient largement rendu compte de ses activités.

Il a indiqué qu'il était regrettable que le travail de l'influenceur des médias n'ait pas été rendu public à l'époque, bien que les médias grand public l'aient rapporté deux ans après les élections.

Les activités des médias ont été affectées par le limogeage de grands rédacteurs, et l’indépendance des institutions des médias a également été compromise, en partie parce que certains des responsables politiques impliqués dans les campagnes étaient propriétaires de maisons de presse.

Les intervenants participant au débat ont déclaré que la responsabilité des médias nécessitait un examen approfondi de la structure institutionnelle des médias et de la propriété des institutions médiatiques respectives.

''Les médias ont bien réussi dans l'histoire du Kenya, notamment en contribuant à la promotion des réformes politiques'', a déclaré Linus Kaikai, rédacteur en chef travaillant actuellement pour Royal Media Services, qui possède plusieurs stations de radio et de télévision locales, y compris la principale chaîne de télévision, Citizen TV.

''Les médias n’ont pas maintenu leurs programmes en faveur de réformes et ont perdu l’élan qu’ils avaient dans les années 1990 en défendant les réformes multipartites et en dénonçant négativement celles-ci contre les réformes politiques'', a déclaré Kaikai, citant le travail des rédacteurs qui ont réussi à rester au-dessus des tempêtes politiques.

Les discussions dans les médias kényans ont également récemment été dominées par l’inclusion de l’agence d’information gouvernementale, accusée d’essayer de restreindre la liberté des médias.

''Il y a des tendances intéressantes et inquiétantes sur la scène du développement des médias'', a déclaré Githongo. ''Les gouvernements du monde entier sont maintenant redevenus propriétaires des médias''.

Githongo a noté que la Chine dépensait 6,9 milliards de dollars dans les médias et que la British Broadcasting Corporation construisait son deuxième plus grand bureau au monde, au Kenya, ce qui suggère également que les responsables gouvernementaux du monde entier peinent à s'approprier le discours politique.

