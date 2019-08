La Police secrète nigériane obtient une ordonnance de justice pour arrêter un éditeur et un activiste politique pendant 45 jours

09 Août 2019

Abuja, Nigeria, 9 août (Infosplusgabon) - Dans un contexte de sécurité renforcée avec des éléments de la Police nigériane lourdement armés postés à des points stratégiques, la Haute Cour fédérale d'Abuja a autorisé jeudi le Département de la Sécurité nationale (State Security Service, DSS) à placer en détention pendant 45 jours l’organisateur de #RevolutionNow, M. Omoyele Sowore.

Le juge Taiwo Taiwo a ordonné la détention de M. Sowore, éditeur de SaharaReporters et candidat à la présidence du Congrès africain d'action (AAC) lors des élections générales de février 2019, à compter du 8 août.

Third Force Movement of Nigeria, sous l'égide du Nigeria Intervention Movement (NIM), avait planifié des manifestations populaires à l'échelle nationale contre le mauvais système politique et la mauvaise gouvernance au Nigeria, intitulé ‘’#Revolution Now!’’.

Quaifiée ''d'Action révolutionnaire nationale historique initiée par des masses et des jeunes Nigérians sous la bannière de la Coalition pour la révolution, CORE'', elle a toutefois été contrecarrée par l'arrestation par le DSS de M. Sowore, entre autres membres du mouvement.

La Police secrète nigériane, qui a arrêté Sowore dans un hôtel de Lagos le 4 août à l'aube et l'a ensuite transféré à Abuja, capitale du pays, l'a accusé d’avoir franchi la ligne rouge en appelant à une révolution sur le prétendu mauvais gouvernement, l’insécurité et la corruption, entre autres questions nationales.

Le juge Taiwo a rendu l'ordonnance dans une décision relative à une demande du DSS visant à obtenir une ordonnance lui permettant de placer Sowore en détention pendant 90 jours, en attendant la conclusion de son enquête.

L’avocat du DSS, Godwin Agbadua, avait demandé le 6 août par une ordonnance exparte au tribunal d’accéder à la demande de l'agence de détenir Sowore pendant 90 jours, à la suite de son arrestation pour avoir dirigé le mouvement de protestation du 5 août.

Dans sa décision rendue jeudi, le juge Taiwo a déclaré avoir lu les observations écrites du requérant et examiné les pièces jointes à la demande.

''L'une des pièces exposées est l'enregistrement sur DVD d'une conférence organisée par Sowore et le leader du peuple autochtone du Biafra (auparavant interdit par le gouvernement nigérian), M. Nnamdi Kanu. Une autre concerne également l’enregistrement sur DVD de la déclaration qui aurait été faite par Sowore selon laquelle des membres du Mouvement islamique au Nigeria (IMN), l’organe du mouvement chiite récemment interdit par le gouvernement, allait s’allier à lui pour le renverser'', a-t-il déclaré.

Le juge, qui a déclaré avoir examiné les faits présentés par le requérant, a déclaré : "J'aurais failli à mes fonctions si je n'agissais pas sur ces faits, au moins jusqu'à preuve du contraire".

Il a donc accédé à la demande du DSS concernant la détention de Sowore pendant 45 jours, ce qui, selon lui, pourrait être renouvelé par le requérant sur la base de la décision du tribunal.

"Je n'accepterai donc la demande que dans la mesure où le requérant maintiendrait le mis en cause pendant une période de 45 jours, en premier lieu, période pouvant être renouvelée sur demande du requérant pour une prolongation si l'enquête n'est pas terminée dans les 45 jours accordés par le tribunal. Le délibéré sera rendu dans 45 jours à compter d’aujourd’hui, 8 août'', a déclaré le juge Taiwo.

Le juge a ensuite reporté l’affaire jusqu'au 21 septembre.

Malgré l’absence de Sowore et sa non représentation au tribunal par un avocat, les partisans de #RevolutionNow ont été aperçus autour du tribunal portant des bérets de couleur orange.

