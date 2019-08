En l'absence de pressions, l'appel onusien à la trêve à l'occasion de l'Aïd sera-t-il entendu par les protagonistes libyens?

09 Août 2019

Tripoli, Libye, 9 août (Infosplusgabon) - La date butoir pour l'entrée en vigueur de la trêve réclamée par le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, aux belligérants de la crise libyenne, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice du mouton prévue dimanche 11 août, approche à grands pas, ce qui a amené la Mission d'Appui des Nations unies en Libye à exiger des belligérants un engagement écrit de respecter un arrêt des combats.

Aucun signe extérieur n'est apparu jusqu'à présent pour confirmer les prémices d'un arrêt des combats qui se poursuivent toujours avec le même acharnement à Tripoli que les troupes du maréchal Khalifa Haftar tentent depuis le 4 avril de prendre le contrôle.

"En conformité avec ce qu'elle a annoncé auparavant, la Mission d’appui des Nations unies en Libye appelle toutes les parties à accepter une trêve humanitaire à l’occasion de l’Aïd al-Adha, qui commence le matin du jour l’Aïd al-Adha", a écrit jeudi soir l'UNSMIL dans un tweet, ajoutant qu'"elle espère recevoir l’approbation écrite de ces parties au plus tard dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, cette semaine".

Dans son dernier briefing devant le Conseil de sécurité de l'ONU, M. Salamé a proposé une trêve aux parties en confit dans le cadre d'un plan de sortie de crise en trois points consistant outre le cessez-le-feu, en deux réunions, la première regroupant les pays étrangers impliqués dans le dossier libyen et la deuxième entre Libyens destinée à parachever les dispositions de désescalade en vue d'un règlement définitif.

Ce plan a reçu le soutien des membres du Conseil de sécurité qui ont souligné leur appui à une trêve dans les combats en vue d'une solution politique à travers la reprise du processus politique.

L'Union européenne a également exprimé son soutien à la trêve à l'occasion de l'Aïd, exhortant les belligérants à revenir aux pourparlers étant donné qu'il n'existe par de solution militaire à la crise en Libye.

Abdelati Rekik, ingénieur dans une société d'informatique à Tripoli, a souligné qu'"une trêve est nécessaire pour laisser le temps aux civils de respirer un peu après ces quatre mois de combats sans relâche".

"Les civils sont les plus touchés en raison de la nature du terrain, théâtre des affrontements miliaires, à savoir des zones urbaines à forte densité démographique", a souligné M. Rekik, qui rappelle "les bombardements quasi quotidiens des avions de chasse et les tirs à l'arme lourde de la part des deux camps, ce qui a eu des impacts sur les habitants dans les zones de combats, tant sur les plans matériel, moral que psychologique".

Des combats opposent depuis le 4 avril à Tripoli, l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar basée à l'Est du pays aux troupes de l'Armée loyale au gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, siégeant à Tripoli, la capitale, et reconnu par la Communauté internationale.

Cette guerre a fait jusqu'au 15 juillet dernier 1.100 morts dont 116 civils et 6.000 blessés dont plus de 300 civils et de 120.000 déplacés des zones de combats, selon des organisations des Nations unies.

Militant dans une organisation de droits de l'homme, Sghaïr Mohamed Cheibani a souligné "les souffrances des habitants vivant dans les zones de combat confrontés à des pénuries de produits alimentaires, des services de base comme l'eau, l'électricité et l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour leur enfants, alors que leur pays est riche en ressources pétrolières".

Les coupures d'eau pour diverses raisons, ainsi que celles de l'électricité se sont accrues ces derniers jours en cette saison estivale dans la capitale Tripoli et d'autres villes du pays, causant de graves désagréments à la population.

Malgré la détérioration des conditions de vie des citoyens libyens, les velléités guerrières sont toujours présentes chez les belligérants qui mobilisent des troupes et échafaudent des plans pour passer à une nouvelle phase des combats pour donner l'assaut ultime.

Abordant les chances de respecter l'appel à la trêve lancé par l'envoyé de l'ONU en Libye, l'analyste politique libyen, Adel al-Mreimi, s'est déclaré pessimiste, signalant que "les deux camps sont toujours dans la logique d'escalade, chacun voulant coûte que coûte réaliser une victoire au détriment de l'autre en considérant sa cause légitime".

Il a rappelé les positions des belligérants, indiquant que "le camp du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale veut que la trêve soit accompagnée d'un retrait des troupes assaillantes vers leurs positions antérieures, tandis que pour le camp de Haftar, très engagé dans l'option militaire, un retrait équivaudrait à une défaite au moment où il harangue ses troupes, leur promettant la victoire et l'imminence de l'heure zéro pour donner l'assaut final".

Selon lui "ces deux positions sont inconciliables pour ne pas dire aux antipodes alors que sur le terrain, la situation est figée; aucun progrès notable n'a été enregistré depuis la reprise fin juin de la ville stratégique de Ghariane (80 km de Tripoli) par les troupes du gouvernement d'union nationale".

Hakim al-Arfi, un professeur d'université, est allé plus loin, expliquant que "la persistance des belligérants dans leur logique de confrontation et le refus de l'acceptation de la trêve proposée par Salamé par le souci de servir les pays étrangers qui les soutiennent et qui se font la guerre par procuration".

M. al-Arfi s'est dit étonné que "les parties en conflit ne ressentent pas les souffrances des Libyens qui sont désabusés, se sentent lassés de cet état de chaos et d'insécurité qui perdure et que rien ne justifie sinon la convoitise de certains pays à l'égard des énormes richesses dont regorge la Libye".

Il s'est demandé "quelles différences aussi radicales peuvent opposer les Libyens et les amener à se livrer une guerre sans merci, s'entretuant bêtement pour le plaisir des autres, alors que tout les rapproche".

M. al-Arfi a indiqué que "ces personnalités qui occupent le devant de la scène politique en Libye alors que personne ne les a mandatés, prenant en otage le pays pour assouvir leurs désirs égoïstes, auront des comptes à rendre devant l'histoire et les générations à venir pour avoir sciemment contribué à détruire un pays, retardé son développement et sacrifié toute une génération de jeunes qu'ils envoient sur le front se faire tuer".

Prenant leur contre-pied, Salem al-Mansouri, un journaliste libyen, a estimé que "la requête de la mission onusienne réclamant un engagement écrit de la part des belligérants démontre qu'ils ont accepté d'observer la trêve demandée par Ghassan Salamé".

Selon lui, "Ghassan Salamé a eu des assurances à travers les contacts qu'il a eus avec les deux camps qui semblent avoir répondu positivement à sa demande, ce qui fait qu'il a réclamé une preuve écrite pour pouvoir faire assumer à quiconque la viole, la responsabilité de ses actes".

Il n'a pas écarté que "des pays étrangers impliqués dans le conflit en Libye soutenant l'un ou l'autre camp ont pu faire pression sur leurs alliés locaux pour les amener à accepter une trêve à l'occasion de l'Aïd al-Adha".

Ce qu'il faut c'est souhaiter que l'acception de cette trêve cruciale pour les Libyens se concrétise sur le terrain pour que les gens puissent profiter de l'Aïd et avoir un temps de répit afin de panser leurs plaies.

Espérons surtout que ce cessez-le-feu débouche sur une désescalade de longue durée et une issue politique pérenne ramenant la stabilité et la paix dans ce pays d'Afrique du Nord.

