Le Sénégal fait l’impasse sur le tournoi de handball féminin des Jeux africains

Dakar, Sénégal, 9 août (Infosplusgabon) - Le Sénégal, médaillé de bronze en handball féminin aux derniers Jeux africains en 2015 à Brazzaville, a décidé de ne pas s’aligner dans cette discipline lors de la prochaine édition de ces « JO de l’Afrique » prévue du 23 août au 3 septembre 2019 au Maroc.

Selon le communiqué de la fédération sénégalaise de handball (FSHB) qui a annoncé la nouvelle ce jeudi, cette mesure fait suite à « de longues négociations et tentatives de présenter un effectif compétitif pour les Jeux africains 2019 ». Mais, elle a pu obtenir la libération de suffisamment de joueuses et a soutenu n’en disposer que de 10 « autorisées à participer à la compétition (dont) une seule gardienne de but » et sans possibilité d’inscrire de nouvelles joueuses sur la liste déjà déposée.

Les responsables de la Petite sphère sénégalaise ont donc trouvé qu’il « ne serait pas sérieux », à un mois du Tournoi de qualification olympique (TQO) prévu au Sénégal et en période de reprise des joueuses avec leurs clubs, « d’avoir un fonctionnement amateur ». Au risque de mettre en péril leur intégrité physique. La FSHB reconnaît qu’en faisant l’impasse sur le tournoi de handball féminin des 12ème Jeux africains, elle prive ses joueuses d’une occasion de se regrouper et de se préparer aux prochaines échéances.

Mais, selon elle, « se présenter sans nos joueuses cadres et avec un effectif incomplet et inchangeable n’a aucun intérêt au vu des échéances et des objectifs qui sont les nôtres », peut-on lire dans le communiqué publié à cette occasion. Les « Lionnes » du handball s’étaient qualifiées à ces Jeux africains à l’issue du tournoi de la Zone 2 disputé en mars dernier à Conakry.

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique de handball féminin prépare le TQO qui se disputera le mois prochain au Dakar Arena de Diamniadio (grande banlieue de la capitale sénégalaise) et au stade Lat Dior de Thiès (à 70 km à l’est de Dakar).

A l’agenda des « Lionnes » du handball figure également le Mondial Dames qui aura lieu du 30 novembre au 15 décembre 2019, à Kumamoto au Japon. Elles seront dans le Groupe C avec la Roumanie, la Hongrie, le Monténégro, l’Espagne et le Kazakhstan.

Quant aux juniors, elles préparent la CAN de leur catégorie du 4 au 15 septembre prochain à Niamey, au Niger.

