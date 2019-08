Botswana : Les Prix Grant Thornton pour la croissance des entreprises privées célébrés avec succès

09 Août 2019

Gaborone, Botswana,9 août (Infosplusgabon) - La 5ème édition des Prix de croissance des entreprises privées Grant Thornton a été accueillie avec succès mercredi soir à Gaborone, capitale du Botswana.

Les prix, qui visent à récompenser les entreprises privées qui abordent la croissance d'un point de vue stratégique et global, ont été décernés dans le cadre de l'exposition universelle et en association avec Business Botswana et le Centre d'investissement et de commerce du Botswana (BITC).

''L’objectif de ces distinctions s’inscrit dans le mandat du ministère qui est de créer un environnement propice à la formation d’investissements et au développement d’industries durables au Botswana en facilitant la conduite des affaires et des échanges internationaux.

"Nous le faisons dans le but de diversifier et de développer l'économie du Botswana, en assurant la prospérité pour tous en créant de la richesse et des emplois durables. J'invite le secteur privé à nouer des partenariats tels que ceux établis entre Grant Thornton, BITC et Business Botswana et à développer des initiatives telles que les Prix attribués à la croissance des entreprises privées qui soutiennent la vision du pays'', a déclaré Bogolo Joy Kenewendo, ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie du Botswana.

Cette année, les candidatures reçues ont enregistré une croissance record de 675% par rapport à 2015, année de lancement des Prix au cours de laquelle les récompenses ont été attribuées, 116 candidatures provenant de 30 endroits répartis dans les 10 districts du Botswana sont en lice cette année pour le titre tant convoité.

''En tant que Grant Thornton Botswana, nous sommes extrêmement heureux à la fois pour nos grands lauréats et pour les incroyables finalistes de la soirée. Selon nous ce que les finalistes ont gagné, c’est le bénéfice de la réalisation de soi, de leur succès, de leur reconnaissance et de la fierté d’être un lauréat. Leur portée à travers les organisations et le pays profite assurément à la qualité qu’elles livrent et à la reconnaissance qu’elles ont'', a déclaré Kalyanaraman Vijay, directeur associé de Grant Thornton.

M. Vijay a déclaré que la liste des participants à la cérémonie illustrait la qualité des entreprises privées, à la fois sur le plan global et stratégique, que les entreprises locales sont capables de réaliser et qu’elles doivent aspirer à améliorer. Il a déclaré que c’était la prémisse pour l’introduction de ces Prix cinq ans auparavant et demeurait la dynamique qui anime cette plateforme en pleine croissance.

''Nous remercions nos associés, Business Botswana et BITC, pour leur soutien continu, et nous félicitons tous les pôles d’excellence primés ce soir! Continuons à ''célébrer la durabilité'' et à promouvoir des pratiques commerciales réellement durables et une croissance dans et au-delà de notre pays'', a déclaré Vijay.

Grant Thornton Botswana est une société membre de Grant Thornton International Limited. Anciennement connu sous le nom d’Acumen Associates, Grant Thornton est présent au Botswana depuis 1976.

