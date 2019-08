Le patron de l'UNCCD plaide en faveur d'une volonté politique pour lutter contre la dégradation des terres

09 Août 2019

Lusaka, Zambie, 9 août (Infosplusgabon) - Le dernier rapport du Panel intergouvernemental sur le changement climatique (IPPC) publié ce jeudi vient de corroborer une fois de plus ce qui a été une vérité depuis plus de 25 ans, à savoir une mauvaise utilisation et une mauvaise gestion de la terre sont les principaux facteurs du changement climatique.

Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification (UNCCD), M. Ibrahima Thiaw, a déclaré qu'avec la publication de ce rapport spécial de l'IPCC, il n'y avait plus d'excuse pour une action tardive ou reportée.

"Nous savons depuis plus de 25 ans que la mauvaise utilisation et la mauvaise gestion de la terre sont les principaux facteurs du changement climatique, mais nous n'avons jamais fait preuve de volonté politique pour agir. Avec la publication de ce rapport spécial de l'IPPC sur le changement climatique et l'état de la terre qui montre de manière claire comme de l'eau de roche les conséquences d'une inaction, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas agir immédiatement", a indiqué M. Thiaw dans un communiqué publié ce jeudi en réaction par rapport à ce rapport spécial de l'IPCC sur le changement climatique publié à Genève, en Suisse.

Selon ce rapport de l'IPCC, la terre subit déjà une pression humaine croissante et le changement climatique est sur le point de s'ajouter à ces pressions. Le rapport informe en même temps que le maintien du réchauffement planétaire en-dessous de 2 degrés Celsius n'est réalisable qu'avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, y compris l'habitat et de la nourriture.

Le rapport souligne aussi qu'une meilleure gestion de la terre peut contribuer à lutter contre le changement climatique, mais n'en est pas la seule solution. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs est une condition sine qua none, si la température mondiale veut être maintenue en-dessous de 2 degrés Celsius, ou 1,5 Celsius, ajoute le rapport.

"Nous ne pouvons faire face aux conséquences ravageuses du changement climatique, sans prendre des actions au préalable pour lutter contre la dégradation des terres", a indiqué le patron de l'UNCCD, signalant au passage l'existence et la disponibilité de la connaissance et des technologies pour gérer la terre durablement.

"Nous n'avons besoin que de la volonté pour les utiliser, afin de réduire le pourcentage de carbone dans l'atmosphère, de protéger les écosystèmes vitaux et de relever le défi énorme de nourrir une population sans cesse croissante. Nous devons tirer profit des potentialités énormes et positives que regorgent nos terres et les intégrer comme solution dans notre stratégie de lutte contre le changement climatique", a indiqué M. Thiaw.

Ce nouveau rapport spécial de l'IPCC, signale-t-on, servira de document scientifique de référence lors des prochaines négociations sur l'environnement et le climat de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification (COP 14) à New Delhi, dans la capitale indienne, au mois de septembre 2019 et lors de la rencontre de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique(COP 25) prévue à Santiago, dans la capitale chilienne, au mois de décembre.

Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification a également indiqué qu'avec l'aide des scientifiques, il fera de son mieux pour présenter aux ministres lors de leur prochaine rencontre à New Delhi où seront prises des décisions sur l'utilisation et la gestion de la terre, les sujets figurant sur le dernier rapport de l'IPCC et relevant de la compétence de la Convention pour des actions fortes et décisives.

"Lorsque les ministres se rencontreront au mois de septembre, j'espère que le rapport spécial de l'IPCC aura une forte influence non seulement sur les décisions politiques qu'ils débattront, mais les poussera aussi à faire preuve de volonté pour des actions appropriées. La science peut aider les politiciens à développer des politiques qui soutiendront les personnes ordinaires à préparer, à agir et à créer des chemins positifs vers l'avenir", a informé M. Thiaw, avant de révéler que son organisation a mis sur pied un cadre politique robuste qui peut permettre aux pays d'éviter une dégradation avancée de la terre et de récupérer la terre qui est devenue virtuellement inutilisable.

L'IPCC, pour rappel, est un organe international d'évaluation de l'état de la connaissance scientifique relative au changement climatique, ses impacts et ses potentiels risques à l'avenir, sans oublier les options de réponse possibles.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon