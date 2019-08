Sénégal : Tout est fin prêt pour l’Afrobasket féminin 2019

09 Août 2019

Dakar, Sénégal, 9 août (Infosplusgabon) - Tout est fin prêt en direction de l’Afrobasket féminin qui se disputera du 10 au 18 août 2019 au Dakar Arena de Diamniadio, dans la lointaine banlieue de la capitale sénégalaise.

L’assurance a été donnée, ce jeudi, par Me Babacar Ndiaye, président de la fédération sénégalaise de basket et du Comité d’organisation au cours d’une conférence de presse.

Selon lui, le budget de 800 millions de F CFA est bouclé et tout est en place pour la prise en charge des équipes et des officiels de la FIBA. D’ailleurs, a-t-il révélé, à 48 heures du coup d’envoi, samedi prochain, 9 des équipes qualifiées au tournoi sont déjà présentes sur le sol sénégalais. «Seules trois formations manquent encore à l’appel : la République Démocratique du Congo, le Kenya et le Mozambique » a-t-il révélé.

En plus, le Tournoi international de Dakar préparatoire à l’Afrobasket « a été une réussite sur le plan de l’organisation et de la participation ». En effet, entre le stadium Marius Ndiaye de Dakar et le Dakar Arena, tout s’est bien déroulé et, cerise sur le gâteau, « les Lionnes du Sénégal ont gagné leurs trois matches » face à la Côte d’Ivoire, à l’Angola et à l’Egypte.

Les joueuses du coach Cheikh Sarr pourront bénéficier, selon le président de la FSBB et du comité d’organisation de cet Afrobasket féminin, puisque 30 bus de la société de transport Dakar Dem Dikk seront quotidiennement mis gratuitement à la disposition du public qui souhaite suivre les rencontres à partir de différents points de Dakar, de sa banlieue et même des villes de Thiès et de Mbour.

A noter que le Sénégal, vice-champion d’Afrique, vise le trophée continental dont l’a dépossédé le Nigeria, il y a deux ans à Bamako, au Mali. Le pays hôte de la compétition est logé dans la Poule A avec la Côte d’Ivoire qu’il affronte samedi à 19 heures et de l’Egypte.

Le Nigeria, champion d’Afrique est dans le Groupe B avec le Cameroun et la Tunisie. Le Mali partage le groupe C avec la RD Congo et l’Angola, tandis que la Poule D est composée du Mozambique, du Cap-Vert et du Kenya.

A l’issue des rencontres du premier tour qui verront toutes les équipes du même groupe s’affronter, celles qui finiront en tête de chaque poule passeront directement en quarts de finale, alors que les deuxièmes et troisièmes disputeront des huitièmes de finales.

Au-delà du trophée continental en jeu, cet Afrobasket féminin 2019 servira aussi de qualification au tournoi de qualification olympique 2020.

