Plusieurs ONG demandent le renouvellement du mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi pour une année

08 Août 2019

Paris, France, 8 août (Infosplusgabon) – Quarante-et-une organisations nationales, régionales et internationales de la société civile ont adressé un courrier lundi aux membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en amont de sa 42ème session en septembre prochain, afin d’appeler leur délégation à soutenir une résolution renouvel­ant le man­dat de la Commission d’enquête (CoI) sur le Burundi pour une nouvelle année, soit jus­qu’à septembre 2020.

Les organisations ont estimé que le travail mené par la CoI a permis de fournir un aperçu crucial de la situation des droits humains au Burundi, après la détérioration de la situation dans le pays suite à l’annonce du président Pierre Nkurunziza, en avril 2015, de documenter des violations des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et de montrer qu’avec l’approche des élections de 2020, la capacité de suivi de la situation permise par la CoI de­meu­re cru­ciale.

« Au cours de l’année qui vient de s’é­cou­ler, le gouvernement burundais a forcé le Bureau de la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH) à quitter le pays, suspendu l’une des dernières organisations indépendantes de la société civile, Paroles et action pour le réveil des consciences et l’évolution des mentalités (PAR­CEM), suspendu la licence de Voice of America et révoqué celle de la British Broadcasting Cor­pora­tion (BBC) et forcé au moins 30 organisations non-gouvernementales internationales à met­tre un ter­me à leurs activités », ont écrit les organisations signataires de la lettre.

Les ONG ont souligné qu’en renouvelant le mandat de la CoI, le Conseil s’assurerait que la situation est suivie de manière continue, fournirait à la CoI et à son secrétariat le temps dont ils ont besoin pour mener à bien leur travail de documentation des violations et de constitution de dossiers, et assurerait aussi la continuité de son action ainsi qu’un suivi de ses résolutions précédentes.

"Le renouvellement du mandat de la CoI permettrait également au Conseil de formuler aussi clairement le message qu’obstructionnisme et attaques contre l’intégrité du Conseil et du HCDH ne peuvent apporter aucun bénéfice à ceux qui s’en rendent responsables, alors que le gou­ver­nement burundais continue à nier les rapports d’experts sur la situation des droits humains dans le pays, et enfin d’éviter un vide en termes de monitoring de la situation en amont des élec­tions de 2020, alors que l’espace civique et démocratique restreint et l’intimidation exercée par les for­ces gouvernementales, le parti au pouvoir et les membres des Imbonerakure limitent les per­s­pec­­tives d’élections libres et équitables", souligne le courrier des ONG.

Les membres et observateurs du Conseil devraient à minima soutenir l’extension du mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi pour une année, jusqu’à septembre 2020, conformément à la res­ponsabilité du Conseil de répondre aux situations de violations des droits humains, y compris des vio­­lations flagrantes et systématiques, de promouvoir la redevabilité, de prévenir de nouvelles viola­tions et atteintes, et d’assurer un suivi de ses actions et recommandations, selon ces organisations.

