Le président du Conseil présidentiel entérine le rapport du Comité d'urgence sur les prestations de services

07 Août 2019

Tripoli, Libye, 7 août (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union, Fayez al-Sarraj, a entériné mercredi, le rapport du Comité d'urgence et ses recommandations sur un certain nombre de dossiers de services et de besoins urgents dont le problème des déchets, les coupures d'électricité et les personnes déplacées.

Dans un communiqué, le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel a indiqué que M. al-Sarraj a, au cours de la réunion avec les membres du Comité d'urgence, adopté les recommandations sur les dossiers de l'hygiène et de la gestion des déchets et du carburant, en plus du dossier de l'information et de la communication après discussions du contenu du rapport.

La même source a ajouté que la réunion a également eu une "discussion détaillée des recommandations du Comité concernant les dossiers d'électricité, de liquidités et d'autres services de base, à l'égard desquels al-Sarraj a formulé des observations et émis des instructions" sans donner davantage de détails.

A noter que la capitale Tripoli est confrontée à la collecte des déchets qui se sont amoncelés dans les rues, ainsi que les délestages d'électricité très fréquents et les pénuries de carburant qui surviennent de temps en temps, entraînant de longues files d'attente devant les stations service.

Le communiqué a souligné que la réunion avait abordé "le dossier des personnes déplacées des zones touchées par l'agression contre la capitale Tripoli (offensive militaire de Haftar) et les mesures prises pour répondre à leurs besoins, notamment à l'approche de l'Aïd al-Adha".

Les troupes de l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar tentent depuis quatre mois de prendre le contrôle de Tripoli dans le cadre d'une offensive militaire, mais elles ont été confinées à la périphérie sud de la ville par les forces loyales au gouvernement d'union nationale.

Ces combats ont fait 1.100 morts et 6.000 blessés ainsi que plus de 100.000 déplacés fuyant les zones d'affrontements, selon les organisations des Nations unies.

