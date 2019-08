Un avion sort indemne d'une attaque contre l'aéroport de Maitigua à Tripoli

07 Août 2019

Tripoli, Libye, 7 août (Infosplusgabon) - Un avion de la Compagnie aérienne libyenne, Libyan Arab Airlines, a échappé à un nouveau bombardement de l'aéroport international de Maitigua, a annoncé un source aéroportuaire dans la capitale libyenne en proie à une escalade militaire depuis le 4 avril dernier.

Dans un bref communiqué, la direction de l'aéroport de Maitigua a indiqué que l'avion de la Libyan Airlines venant de Ghat (Sud) était en phase d'atterrissage au moment de l'attaque.

L'aéroport de Maitigua, l'unique aéroport desservant la ville, est la cible de bombardements quasi quotidiens, perturbant la navigation aérienne et entraînant sa fermeture temporaire.

Une situation qui a été dénoncée par l'envoyé de l'ONU en Libye qui a demandé aux belligérants de cesser de cibler l'aéroport ou d'en faire un usage militaire.

Des affrontements armés opposent depuis quatre mois, près de Tripoli, les forces de l'Armée nationale libyenne basée à l'est et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et les troupes de l'Armée libyenne loyale au gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, siégeant dans la capitale libyenne et reconnu par la Communauté internationale.

