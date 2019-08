Botswana : L’Ambassade des Etats-Unis, ses partenaires et Young Africa lancent le programme America on the Move

07 Août 2019

Gaborone, Botswana, 7 août (Infosplusgabon) - L’ambassade des Etats-Unis va collaborer avec Young Africa Botswana (YAB) afin de mettre en œuvre un programme d’une durée d’un an, America on the Move (AOTM), visant à promouvoir un développement diversifié et durable des jeunes.

Selon Ephraim Keoreng, spécialiste de l’information à l’ambassade des Etats-Unis, l’événement aura lieu dans la capitale botswanaise, Gaborone dans l’après-midi du 8 août 2019.

Ce programme d'un an, conçu par des jeunes de la communauté locale pour les jeunes et mis en œuvre par YAB, met l'accent sur la manière dont l'influence de la culture populaire américaine peut profiter à la communauté artistique du Botswana pour améliorer ses compétences et comment le secteur des arts créatifs peut être une option sérieuse pour l’auto-emploi et une caractéristique importante du secteur du tourisme au Botswana.

Les animateurs utiliseront les dessins animés Marvel et C et les arts urbains américains pour explorer les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les jeunes du Botswana, étudier le rôle des arts dans les mouvements sociaux aux Etats-Unis et initier les participants à l’esprit d’entreprise axé sur la conception dans les industries créatives.

Le programme propose une variété d'ateliers dans diverses disciplines, telles que la poésie, la bande dessinée, le street art et l'activisme.

YAB est une organisation à but non lucratif qui vise à former les jeunes à la création d’emplois dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des TIC et de l’agriculture. Son approche consiste, notamment à donner aux jeunes l’espace nécessaire pour développer leurs talents et leurs capacités d’innovation, susciter leur intérêt et leur passion et investir dans le développement et la production d’œuvres d'art et d'artisanat locaux de grande qualité en vue de contribuer à la création d'emplois.

YAB fournit également des services de mentorat aux jeunes. L’organisation sélectionne les jeunes entreprises qui ont le potentiel de croissance et les encadre en formation et en gestion.

Le programme inclue également les rubriques enseignées dans les classes du réseau YALI suivantes : «Principes fondamentaux de la création et de la gestion d’une entreprise», «Stratégies de croissance personnelle et de développement personnel», «Organiser la communauté pour l’action», «Notions de financement» et «Principes fondamentaux de la rédaction de subventions» et fait partie du réseau YALI, rejoignant ainsi des milliers d'autres jeunes de toute l'Afrique et permettant à ses récipiendaires de disposer de certificats après avoir suivi chaque cours avec succès.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon