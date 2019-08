Zimbabwe : Les Etats-Unis et l'UE renforcent leur aide humanitaire au pays

07 Août 2019

Harare, Zimbabwe, 7 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement des Etats-Unis et l'Union européenne ont étendu leur aide humanitaire au Zimbabwe, le gouvernement américain offrant 45 millions de dollars US et l'UE 11,5 millions de dollars US.

Ces fonds constituent un financement supplémentaire pour faire face à la crise humanitaire croissante au Zimbabwe, en raison de l’insécurité alimentaire grandissante.

Ce soutien intervient après que les Nations Unies ont publié un appel humanitaire révisé au Zimbabwe, sollicitant une enveloppe de 331 millions de dollars US, une somme qui est en augmentation par rapport aux 294 millions de dollars US sollicités en mars, en raison de la sécheresse et de l’aggravation de l’environnement macro-économique.

«Le gouvernement des Etats-Unis a annoncé un financement de 45 millions de dollars US pour faire face à la situation critique en matière de sécurité alimentaire lors de la période de soudure qui s'annonce entre octobre 2019 et mars 2020 au Zimbabwe. La contribution fournie par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), permettra de garantir que 360​.880 Zimbabwéens vivant en milieu rural disposent de vivres suffisants avant la prochaine récolte », souligne un communiqué de l’ambassade américaine au Zimbabwe.

«Les Etats-Unis ont alloué 45 millions de dollars US au Programme alimentaire mondial (PAM) pour fournir des rations alimentaires et des transferts monétaires, en vue d'acheter de la nourriture destinée à 360.880 Zimbabwéens. Ces distributions de nourriture et d'argent contribueront à améliorer la nutrition des Zimbabwéens vulnérables et à atténuer les souffrances des personnes touchées par l'insécurité alimentaire».

Par ailleurs, l’USAID va fournir 164 millions de dollars US sur sept ans pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire chronique et de la malnutrition et pour renforcer l'agriculture et les moyens de subsistance de plus d'un million de Zimbabwéens vulnérables.

Pour ce qui est du financement de l’UE, Christos Stylianides, membre de la Commission chargée de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, a déclaré que cet appui ira aux personnes les plus démunies.

«L’Union européenne renforce son soutien à la population du Zimbabwe. Notre assistance vient en appoint à ceux qui en ont le plus besoin pendant la période la plus critique jusqu'à la prochaine récolte. Nous sommes solidaires avec eux en cette période difficile, à travers notre appui pour les besoins alimentaires essentiels et pour aider les gens à se remettre sur pied», a-t-il déclaré.

«L'aide humanitaire de l'UE vise à atténuer les conséquences des pénuries alimentaires sur les personnes les plus vulnérables dont les moyens de subsistance ont été affectés par les catastrophes climatiques récurrentes (pluies irrégulières, sécheresse et cyclone "Idai", qui ont affecté certaines parties du pays), ainsi que pour faire face au coût élevé de l'alimentation et des intrants agricoles, tels que les semences. Elle fournira une assistance pour faire face aux besoins alimentaires immédiats et aux moyens de subsistance et permettra par exemple aux bénéficiaires d'acheter des semences à temps pour relancer leurs activités agricoles".

Le Zimbabwe est en proie à une grave période de sécheresse qui affecte les rendements des cultures et la disponibilité de l’eau, tandis que les ravages sur les cultures réduisent les rendements.

En conséquence, de nombreuses familles ont perdu leur bétail, en raison de différentes épidémies et de la pénurie d’eau qui accroît également le risque d’épidémies humaines.

Après que le cyclone tropical "Idai" a frappé la province de Manicaland, plus de 4.500 hectares de cultures ont été balayés, affectant ainsi l'économie de la province, qui dépend de l'agriculture.

Par ailleurs, les prix des produits alimentaires ont augmenté et sont hors de portée de nombreuses familles pauvres, en raison de la faiblesse de la monnaie locale qui a amené les prix à s'aligner sur les taux de change.

« Le Zimbabwe est confronté à une multitude de problèmes humanitaires résultant des chocs climatiques et économiques. L'impact de la sécheresse de 2018/2019, combiné aux défis macro-économiques persistants, a entraîné un niveau élevé d'insécurité alimentaire. L’évaluation des cultures et des moyens de subsistance au deuxième cycle de 2018/2019 a permis de constater que le déficit alimentaire dépasse 900.000 tonnes métriques et que de nombreux districts disposent d’un stock de moins de trois mois de maïs », a déclaré le ministre des Collectivités locales, des Travaux publics et du Logement, July Moyo.

