Tunisie : Le Premier ministre inaugure une station de production en photovoltaïque à Tozeur

07 Août 2019

Tunis, Tunisie, 7 août (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a inauguré, mercredi à Tozeur, la production d’électricité photovoltaïque de la station ''Tozeur 1'' et donné le coup d'envoi du démarrage de la réalisation de ''Tozeur 2'', d'une capacité de 20 Mégawatts pour un coût financier total de 62 millions de dinars (20 millions de dollars).

Les deux stations sont implantées sur une superficie totale estimée à 40 hectares et vont pouvoir produire 36 Mégawatts par an d’électricité et couvrir les besoins de 18.000 clients, soit à peu près 1/3 des besoins du gouvernorat de Tozeur en électricité, a-t-on indiqué en marge de la cérémonie d'inauguration de sources informées.

Les deux stations vont permettre d’économiser l’équivalent de 8.000 tonnes de pétrole et de gaz naturel par an et la réduction de près de 17.000 tonnes d’émissions en oxyde de carbone CO², par an.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat du développement durable et la mise en application du ''Plan solaire tunisien'', ainsi que le programme de diversification des sources d’énergie, en se basant sur les énergies renouvelables.

Le gouvernorat de Tozeur est appelé à devenir durant le premier trimestre de 2021, le premier gouvernorat à couvrir 100% de ses besoins en électricité, à travers l’énergie solaire, signale-t-on.

La Tunisie est confrontée à un déficit énergétique depuis des années, mettant le budget de l'État en difficulté, la subvention accordée au secteur de l'énergie atteignant 2,1 milliards de dinars en 2018.

Le Directeur général de l'électricité et des énergies renouvelables au ministère de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Belhassan Chiboub avait affirmé que la Tunisie a atteint un niveau de déficit tel qu'il est devenu urgent et nécessaire de se tourner vers les énergies renouvelables et alternatives, afin de baisser les coûts liés à la production traditionnelle de l'énergie.

Face à l'importance de la crise, le gouvernement tunisien table, de plus en plus, sur les énergies éoliennes au nord et les énergies solaires dans les parties Sud et Centre-Ouest du pays. Ainsi, le ministère de l'Industrie a approuvé le lancement de 14 nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables et alternatives.

Ces projets visent à baisser la demande en énergie traditionnelle de 30% et d'augmenter la part des énergies renouvelables au même taux environ pour la prochaine période.

La consommation nationale en électricité en Tunisie est estimée actuellement à 18.000 gigawatts répartis entre la consommation des ménages et celle des industries, selon les dernières estimations du ministère de l'Industrie.

La Compagnie tunisienne de l'électricité et du gaz a, pour sa part, annoncé qu'elle est confrontée à un déficit énergétique estimé à 50%, sachant que la compagnie produit 96% de ses besoins sur la base de gaz naturel, contre un peu plus de 3% en énergie solaire.

