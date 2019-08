Les Nations unies préoccupées par des raids aériens meurtriers sur Morzouk en Libye

06 Août 2019

Tripoli, Libye, 6 août (Infosplusgabon) - La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est dite "extrêmement préoccupée" par les informations faisant état des plusieurs raids aériens contre Morzouk (sud), qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils dans la nuit de dimanche.

Plusieurs frappes aériennes ont ciblé dimanche la ville de Morzouk, tuant plus de 30 personnes et en blessant plus d'une dizaine, ont indiqué des sources locales.

Dans un communiqué publié lundi soir, la MANUL exprime également sa profonde préoccupation devant les violences communautaires qui se poursuivent à Morzouk, qui ont entraîné la mort d’une vingtaine de personnes et fait de nombreuses autres blessés.

On note que le Sud de la Libye est régulièrement en proie à des affrontements inter-tribaux meurtriers, motivés par des raisons aussi diverses que la prolifération des armes, les trafics très florissants dans cette région frontalière avec plusieurs pays.

La Mission a appelé "à la retenue, à l’écoute de la raison et au recours au dialogue et à des moyens pacifiques pour régler les différends".

"Les attaques aveugles constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme et peuvent constituer des crimes de guerre", a averti la MANUL qui a invité les autorités à enquêter sur l'escalade récente à Morzouk et à traduire tous les responsables en justice, conformément à la loi.

La MANUL a indiqué être en contact avec toutes les parties à Morzouk et surveiller activement la situation.

La communauté humanitaire a continué à fournir une assistance à la population de Morzouk et des régions environnantes, comme dans toute la Libye, a ajouté le communiqué.

La MANUL a réitéré son appel en faveur d’une trêve à l’occasion de l’Aïd al-Adha, formulé par l'Envoyé de l'ONU lors de son briefing devant le Conseil de sécurité dans le cadre d'un plan de sortie de crise en trois points.

On rappelle que le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale a condamné les frappes aériennes, demandant à la MANUL et à la communauté internationale d'agir en menant une enquête.

L'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a affirmé avoir mené des frappes aériens ciblant des groupes terroristes dans les parages de la ville de Morzouk.

FIN/INFOSPLUSGABON/AIO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon