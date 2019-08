Taux d'admission de 24,38 pour cent au baccalauréat en Guinée

06 Août 2019

Conakry, Guinée, 6 août (Infosplusgabon) - Le baccalauréat a enregistré cette année un taux d'admission de 24,38 pour cent en Guinée, contre 26,04 pour cent en 2018, selon les résultats publiés lundi soir.

Cette année 90.050 candidats étaient inscrits contre 82.653 en 2018.

Sur les 90.050 candidats ayant composé cette année, il y avait 21.950 filles et seulement 6.849 ont été reçues.

Ces résultats ont été qualifiés de "léger mieux" par le ministre de l’Education nationale, Mory Sangaré, dans une brève déclaration à la télévision publique.

Le ministre a ainsi exhorté les élèves à se remettre au travail, ajoutant que ces résultats traduisent les réalités du système éducatif guinéen.

En lançant récemment les épreuves dans un centre d’examen de la capitale, le Premier ministre, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, avait déclaré que le système éducatif guinéen était déficient, ajoutant que la résolution de ce mal résidait dans une sélection rigoureuse des candidats.

"Il nous faut un système éducatif compétitif dans le cadre de la globalisation. Pour y arriver, la consigne est claire : "la tolérance zéro" pour crédibiliser l'éducation en Guinée", avait-il indiqué, appelant à la vigilance et à la responsabilité de tous, examinateurs et candidats confondus.

Les résultats de 2018 avaient été jugés "mauvais" à cause, selon plusieurs responsables de l’éducation et de l’Association des parents d’élèves, des nombreuses manifestations syndicales et politiques.

FIN/INFOSPLUSGABON/AEZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon