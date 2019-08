ÎLE DE LA RÉUNION : Mise en place de la Fédération PNMA

04 Août 2019

LIBREVILLE, 4 août (Infosplusgabon) - Le bureau de la Fédération "Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis » de l’Île de la Réunion a vu le jour à l’issue d’un échange entre compatriotes le mardi 30 juillet 2019.

A l’initiative des compatriotes Pieds-Noirs installés sur l'Île et sous l'impulsion de Maître Pierre Courbis, la grande famille des Fédérations PNMA s’agrandit et le Bureau national emmené par le Président Jacques Villard s’en réjouit.

Le Bureau de la Fédération PNMA de l’île de la Réunion se compose comme suit :

Président : Eric Wagner, originaire de Bône

Secrétaire : Christian Pique, originaire de Souk

Secrétaire Adjoint : Christian Allard, originaire de Tiaret

Les compatriotes de l'Île de la Réunion ont été conviés à resserrer les rangs autour de ces Responsables Pieds-Noirs, courageux et méritants.

Le Bureau National de l'association "Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis" leur adresse ses plus vives salutations accompagnées de sincères encouragements.

Se regrouper pour perpétuer la mémoire

Depuis la fin de l'année 2017, "la Fédération des Deux Rives", s’est dotée d'une Constitution, d'un hymne, d'un drapeau et d’un gouvernement. Ces Européens d'Afrique du Nord (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, etc.) ont été exilés en 1962 et souhaitent acquérir un territoire, en Europe ou ailleurs et ont demandé à adhérer à une organisation internationale, l'UNPO (Union des peuples non représentés), qui permet à des peuples comme les Tibétains ou les Mapuches d'être audibles dans des instances comme l'Organisation des nations Unies (ONU).

Leur but : réaliser leur Unité, obtenir une reconnaissance internationale, acheter un territoire pour installer leurs ascendants et leurs descendants dans la paix et la solidarité.

Le devoir de mémoire est une expression qui désigne l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Et c’est cette fibre vibrante encore qui anime cette communauté de Pieds-Noirs.

L’objectif premier consiste d'abord à reconnaître la réalité de l'état de victime et de persécutions subies par des populations et leur environnement ; pour des raisons éthiques, pour répondre aux besoins de l'Histoire, et parce que la psychologie a montré combien cette reconnaissance était essentielle à la résilience pour la reconstruction des individus et des sociétés après les crises, et pour que ces crises n'en engendrent pas d'autres; on peut notamment rapprocher la question du devoir de mémoire de la catharsis.

Toutefois, une des limites du devoir de mémoire vient de ce que les victimes d'actes graves ont souvent dans un premier temps, voire toute leur vie, des difficultés à parler de ce qu'elles ont vécu, sans pour autant que le traumatisme, non-dit ou profondément refoulé, puisse être réellement oublié. Conscientes et inconscientes, individuelles et collectives, les conséquences socio-psychologiques sont durables.

Il faille également reconnaître les responsabilités. Et c’est l’essentiel. Selon Denis Collin+, le devoir de mémoire est un nouvel impératif catégorique pour les sociétés modernes qui suppose que les groupes et les États analysent et donc reconnaissent les responsabilités de leurs régimes politiques passés, voire celles de leur nation, dans ces persécutions ou crises majeures. Cela a été plus ou moins bien effectué pour la Shoah (selon les pays) mais la non-reconnaissance du statut de pollution de la zone rouge ou du statut de génocide des massacres des Arméniens en Turquie, montrent les difficultés de la tâche.

Et puis, une autre limite du devoir de mémoire est qu'imposé à des générations nouvelles, qui n'ont pas été partie prenante dans les régimes politiques ou les phénomènes politico-sociaux ayant conduit à des crimes de masse, il peut provoquer chez celles-ci le rejet de ce devoir, si elles se sentent culpabilisées par le seul fait d'appartenir à une nation jugée responsable de ces crimes.

+ Denis Collin, né à Joux-la-Ville en 1952, est un philosophe français. Il a étudié au lycée d'Avallon, puis au lycée Jacques Amyot d'Auxerre. Docteur et agrégé de philosophie, il a enseigné la philosophie dans un lycée d'Évreux et en classes CPGE économiques à Rouen jusqu'en 2018.

