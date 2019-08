Océan Indien : la COI se donne un nouveau mandat

04 Août 2019

Port-Louis, Maurice, 4 août (Infosplusgabon) - La Commission de l’Océan indien (COI) s’engage dans une réflexion stratégique sur son avenir, suivant une retraite ministérielle qui s’est tenue les 2 et 3 août à Moroni, aux Comores, pour se pencher sur une nouvelle orientation, et ce, dans le cadre d’un mandat renouvelé, a-t-on appris, ce dimanche, de source officielle dans la capitale mauricienne.

Ce mandat renouvelé de la COI, selon une source au ministère mauricien des Affaires étrangères, doit couvrir, entre autres, les questions relatives à la paix et la sécurité, à la défense des intérêts insulaires, à l’économie bleue, au changement climatique, à la sécurité alimentaire et sanitaire, à la sécurité maritime, à la protection civile, à la coopération scientifique, académique et culturelle, et à la circulation des personnes dans l’espace de la COI, notamment par la connectivité aérienne, maritime et numérique pour le rapprochement des peuples.





« Il est envisagé également de promouvoir les avantages compétitifs de chaque Etat membre sur certaines politiques et secteurs afin d’en faire bénéficier l’organisation », a indiqué cette source, avant de faire parvenir une copie de la Déclaration de Moroni qui a été adoptée par les représentants de tous les pays membres de cette organisation indocéanique.





Dans ce document, les ministres des Affaires étrangères et chef de Délégation des Etats membres de la COI réunis à Moroni, Union des Comores, déclarent que l’identité de la COI se caractérise par sa particularité insulaire et l’appartenance de ses îles à l’espace africain et à l’océan Indien.





« La COI ambitionne de répondre toujours plus efficacement à l’impératif de solidarité régionale par une action de proximité fondée sur une vision géopolitique partagée et portée par une voix commune », peut-on lire dans ce document.





Après 35 ans d’existence, l’élargissement progressif du portefeuille de projets comme des secteurs d’intervention de la COI lui a permis de s’affirmer comme un acteur essentiel de la stabilité, de la coopération et de l’intégration dans la région.





Les Etats membres de la COI conviennent ainsi de mettre à sa disposition les ressources nécessaires pour répondre aux multiples défis posés à la région et aux aspirations de ses Etats membres.





Selon les Etats membres de la COI, celle-ci doit évoluer significativement pour être en mesure de saisir les opportunités qui s’offrent à elle, de répondre plus efficacement aux aspirations des populations, de s’intégrer de façon plus affirmée dans l’architecture panafricaine de développement et de sécurité et de jouer un rôle de premier plan dans la défense des intérêts des Etats insulaires en développement sur la scène internationale.





A cette fin, la présidence du Conseil est invitée à porter le message de la COI à l’occasion du prochain Sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). De même, les forums internationaux pourront également être l’occasion pour les Etats membres de la COI de porter la voix de l’organisation.





L’architecture institutionnelle de l’organisation doit prendre en compte l’ambition renouvelée, les nouveaux enjeux et champs d’action de l’organisation, la valorisation de l’expertise régionale ainsi que les engagements de la COI vis-à-vis des partenaires.





Finalement, les Etats membres ont réaffirmé le caractère unificateur de la langue française comme langue de travail et d’échange au sein de la COI. Dans le même temps, ils ont rappelé l’importance pour l’organisation de pouvoir correspondre de façon courante en langue anglaise avec les Etats et partenaires non francophones, en particulier ceux de l’Afrique australe et orientale.









