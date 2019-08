Le gouvernement zimbabwéen invité à tenir les soldats pour responsables des morts survenus lors des violences électorales de 2018

02 Août 2019

Harare, Zimbabwe, 2 août (Infosplusgabon) - Des nations occidentales invitent le gouvernement zimbabwéen à tenir les soldats et policiers pour responsables des morts - six civils - et des 35 blessés lors des violences post-électorales du 1er août 2018, selon une recommandation du rapport Mothlanthe.





L'année dernière, du fait de la pression internationale ayant suivi la répression violente du 1er août, le président Emmerson Mnangagwa avait nommé une Commission d'enquête de sept membres dans le courant de ce même mois.





La Commission était dirigée par l'ex-président sud-africain, Kgalema Motlanthe, et devait produire un rapport dans un délai de trois mois.





En décembre 2018, le rapport a été publié assorti de plusieurs recommandations et a établi que les soldats ont usé d'une force excessive pour réprimer les manifestations, faisant six personnes tuées et 35 blessés.





La Commission a donc invité l'armée et la police à tenir les auteurs pour responsables, ce qui ne s'est pas fait à ce jour.





"En se rappelant aujourd'hui avec tristesse les victimes du 1er août 2018, les forces de sécurité doivent agir en tout temps en respectant la vie humaine et les droits constitutionnels. Nous invitons le gouvernement à mettre pleinement en application les conclusions de la Commission d'enquête Mothlante", a écrit dans un tweet l'ambassade du Royaume-Uni au Zimbabwe.





Cette réaction fait suite à la décision du gouvernement américain d'infliger jeudi des sanctions à Anselem Nhamo Sanyatwe, ancien chef de la garde présidentielle au sein de l'armée nationale du Zimbabwe et actuel ambassadeur du Zimbabwe en Tanzanie, pour violations "flagrantes" des droits de l'homme.





Sanyatwe était responsable du groupe de soldats qui ont tué les six civils et blessé 35 autres.





Durant les audiences de l'année dernière, Sanyatwe avait témoigné sous serment et reconnu avoir déployé les soldats sur ordre de M. Mnangagwa.





"Le Département d'Etat a désigné Anselem Sanyatwe concernant les violations des droits de l'homme perpétrées lors des violences du #1er août qui ont fait 6 civils tués et 35 blessés. Personne n'a été tenu pour responsable de ces actes odieux. Le peuple du Zimbabwe mérite mieux", a tweeté l'ambassade des Etats-unis à Harare.





Malgré cela, le rapport a établi que l'usage de balles réelles contre la population, en particulier alors qu'ils fuyaient était "clairement injustifié et disproportionné".





"Nos pensées vont vers les familles et amis des victimes des violences post-électorales survenues il y a un an à Harare. Les recommandations de la Commission Mothlante doivent être mises en oeuvre et les responsables rendre des comptes afin de mettre un terme à l'impunité", a tweeté la Mission de l'Union européenne au Zimbabwe.





L'ambassade des Pays-Bas, pour sa part, a tweeté : "#le Rapport Mothlante sur les violences du 1er août : "6 personnes tuées et 35 blessées suite aux actes commis par l'armée et la police. Plus de 20 recommandations ont été faites. Un an plus tard, bon nombre n'ont pas été appliquées - y compris celles relatives à #l'obligation de rendre des comptes et aux #poursuites judiciaires".









FIN/INFOSPLUSGABON/AEZ/GABON2019





© Copyright Infosplusgabon