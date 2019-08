Ouverture d’une ligne de crédit indien en faveur du Bénin

01 Août 2019

Cotonou, Bénin, 1er aout (Infosplusgabon) - Le président indien Ram Nath Kovind a annoncé l’ouverture d’une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains au profit du Bénin, selon le communiqué conjoint publié à l’issue de sa visite de 72 heures dans ce pays.

« Les deux chefs d'Etat ont exprimé leur satisfaction sur la coopération dans le domaine de l'aide au développement entre les deux pays. Le Président Kovind a annoncé l’ouverture d’une ligne de crédit de 100 millions Usd au profit du Bénin pour ses projets prioritaires nationaux », selon le communiqué signé des deux présidents.

Reconnaissant l’importance d’investir dans le renforcement des capacités des ressources humaines, le Président Kovind a annoncé des formations en langue anglaise pour les cadres de l’administration béninoise. Les deux chefs d’Etat se sont également penchés sur la possibilité de renforcer la formation en matière de défense, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime.

Les chefs d’Etat ont reconnu que les échanges entre l’Inde et le Bénin depuis des décennies constituent un pilier de consolidation de liens entre les deux peuples. A cet égard, le Président Kovind a annoncé l’inclusion du Bénin dans le système de visas électroniques de l’Inde afin que les ressortissants béninois puissent accomplir en ligne les formalités de visas d’affaires, touristiques et d’autres types de visas.

Les deux parties ont matérialisé le renforcement des bases juridiques de leur coopération par le renouvellement de certains accords bilatéraux venus à terme et la signature de nouveaux accords, notamment : l’Accord portant sur le programme d’échanges culturels mass medias, de la jeunesse et sports entre le Bénin et l’Inde, l’Accord sur la télémédecine et la télé-éducation, l’Accord portant exemption mutuelle de l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service et l’Accord portant sur la coopération dans le domaine des crédits à l’exportation et d’assurance-investissement.

Se fondant sur les bonnes relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, les deux présidents se sont engagés à bâtir dans l’intérêt des deux pays, un partenariat économique mutuellement bénéfique et à saisir à cet effet toutes les opportunités d’investissement et de coopération contenues dans le programme d’action du gouvernement béninois à travers l’implication des secteurs public et privé des deux pays.

Outre la formation des ressources humaines qui est l’un des axes de coopération ciblés par les deux parties, le développement des échanges commerciaux, du secteur de l’énergie renouvelable, de la santé, des échanges culturels et des technologies de l’information et de la communication sera privilégié.

Les deux chefs d’Etat ont également abordé des questions de politique internationale, notamment le terrorisme international, et autres conflits armés qui ne sont pas de nature à favoriser la paix et la stabilité dans le monde. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement sur des questions d’intérêt commun au niveau des instances internationales.

Démarrée dimanche, cette visite, la toute première en terre béninoise d’un homme d’Etat indien de ce rang, prend fin ce mardi.

