Le Botswana intensifie sa lutte contre le VIH/SIDA

30 Juillet 2019

Gaborone, Botswana, 30 juillet (Infosplusgabon) - Le gouvernement botswanais, avec l'aide du gouvernement américain, intensifie la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA, en veillant à une sensibilisation sans faille de la communauté locale.

L'Agence américaine pour le développement international (USAID), le Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) et le gouvernement du Botswana ont réalisé un documentaire spécial pour sensibiliser et réduire la stigmatisation au sein de la communauté.

Le documentaire intitulé "Have It All" raconte la vie de cinq citoyens botswanais vivant avec le virus du VIH/SIDA et ayant réussi à vivre des vies bien remplies.

La première réunion consacrée au film a eu lieu en septembre 2017 et le tournage a débuté en novembre 2017.

Le documentaire est maintenant projeté sur l'ensemble du territoire botswanais pour motiver les communautés à faire le test de dépistage, à prendre le traitement et à se joindre à la lutte contre la pandémie.

Selon Graig Cloud, ambassadeur des Etats-Unis au Botswana, le gouvernement du Botswana a été un partenaire important dans la réalisation et la distribution de ce film.

"Have It All est le fruit d'un partenariat symbolique entre le gouvernement américain, à travers le PEPFAR et le gouvernement du Botswana, par le biais du ministère de la Santé et du Bien-être.

"La passion partagée que nous avons démontrée pour atteindre tous les coins et recoins du pays avec des messages essentiels sur l'approche "Treat All" (dépister et offrir un traitement à tous) et des messages pour promouvoir les services axés sur le patient vont, à n'en pas douter, nous mettre sur la voie pour contrôler la pandémie. Les discussions nées de ce film ne s'arrêtent pas ici, c'est juste le début", a dit M. Cloud.

Dr. Sara Sullivan, conseillère en communication stratégique à l'USAID, a estimé, pour sa part, que la Société civile était un acteur majeur concernant la réduction de la discrimination et la diffusion d'un message d'espoir à la nation sur le traitement.

"Nous avions appris l'histoire de gens vivant avec le VIH qui devait être racontée et entendue par la population du Botswana. Je veux dire merci à toutes les personnes partout dans le monde qui ont travaillé si dur pour faire de "Have It All" un succès. Nous voudrions aussi remercier l'Agence nationale de promotion de la santé et du SIDA (NAHPA) pour votre appui constant et votre travail avec le gouvernement américain et le PEPFAR, notamment, pour la vulgarisation et la réduction de la stigmatisation", a déclaré Dr. Sullivan.

Pour cette dernière, le Programme Treat All est vital pour s'assurer que les Personnes vivant avec le VIH peuvent vivre une vie longue et saine.

Selon elle, ces histoires et le plaidoyer sont nécessaires pour contrer les récits autour du VIH, en encourageant les gens à s'accepter, à s'approprier leurs vies et à respecter le traitement ARV.

