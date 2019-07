Libye : Les développements de la guerre de Tripoli et l'immigration clandestine au menu des journaux libyens

28 Juillet 2019

Tripoli, Libye, 28 juillet (Infosplusgabon) - La guerre de Tripoli qui se poursuit depuis quatre mois, continue à occuper le devant de la scène en Libye, avec une couverture de la part des journaux parus cette semaine dans le pays.





Les journaux se sont intéressés aussi bien au développement des affrontements armés sur le terrain qu'au niveau politique, tandis que la multiplication des opérations de sauvetage au large de la Libye de migrants clandestins dont les embarcations de fortune sombrent en Méditerranée sur leur route vers l'Europe, a servi également de sujet de préoccupation à la presse libyenne.





Les journaux se sont interrogés aussi sur l'intérêt pour la Russie dans le contexte des affrontements armés en cours actuellement en Libye.





Le journal Al-Wassat a écrit que le développement des événements survenus sur le terrain au 110e jour de la guerre dans la capitale, cette semaine, a été marqué par de violents affrontements dans le sud de Tripoli lundi, lors d'une nouvelle série de combats entre les forces armées du commandement général et les forces du gouvernement d'union nationale, faisant des morts et des blessés.





Citant les forces du gouvernement de l'accord national, le journal Al-Wassat a indiqué dans un article sous le titre "La guerre de Tripoli entre réchauffement sur le terrain et bons offices timides", via le porte-parole de l'opération "Volcan de la colère", Mustapha Al-Majai, que les forces du commandement général ont annoncé le lancement d'une offensive, mais elles ont été repoussées.





La Division de l'information militaire du commandement général a déclaré, pour sa part, que "ses unités militaires progressent à un rythme soutenu dans tous les quartiers de la capitale. Elles contrôlent de nouvelles positions et ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi" sans faire référence aux pertes, a précisé le journal.





Le journal hebdomadaire paraissant au Caire, en Egypte, a indiqué que le commandant général de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a réitéré "pour la première fois depuis le début de la guerre dans la capitale, son engagement en faveur de la poursuite des opérations militaires visant à entrer dans la ville de Tripoli, et a déclaré mercredi soir à ses forces, "que notre rendez-vous avec la grande victoire était proche", et que "notre objectif de libérer notre pays d'Est en Ouest et du Nord au Sud sera bientôt atteint".





Al-Wassat a ajouté que sur le plan politique, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a rencontré l'Envoyé des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, et a discuté des "moyens d'arrêter l'escalade militaire", ajoutant que la Mission d'Appui des Nations Unies est préoccupée par les dispositions prises pour une nouvelle escalade militaire.





M. Al-Sarraj a exhorté, selon le journal, la mission de l'ONU et la communauté internationale à "agir efficacement pour mettre fin à cette agression".





La mission onusienne a déclaré qu'elle "travaillait avec toutes les parties locales et étrangères pour éviter l'escalade militaire dans le pays et pour protéger les civils", a précisé le journal citant un communiqué de la mission.





En l’absence de décision claire et précise du Conseil de sécurité de mettre fin à la guerre et de déterminer le mécanisme d’activation d'une résolution sur le terrain et dans l'action politique, aucun cessez-le-feu ne pourra tenir, a conclu le journal.





Le journal Afrigatenews s'est intéressé à la migration clandestine, écrivant dans un article intitulé "L'immigration via la Libye ... des drames continus et des politiques sans efficacité" que la Marine libyenne a annoncé que des dizaines d'immigrés clandestins s'étaient noyés, tandis que des dizaines d'autres avaient été sauvés de la noyade au large des côtes libyennes, le tout à bord d'un bateau en bois en tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe.





Afrigatenews a ajouté qu'au moins 116 migrants ont été déclarés perdus et 132 sauvés par les gardes-côtes libyens et des pêcheurs locaux après le naufrage d'un bateau au large de Khoms, à l'Est de Tripoli, citant le porte-parole de la Marine libyenne, Ayoub Gacem, citant des survivants qui affirment que plus de 200 migrants se trouvaient à bord du bateau en détresse.





Le journal électronique libyen en arabe a indiqué que le HCR a déclaré plus tôt dans la journée qu'il y avait des craintes quant à la mort de 150 personnes dans l'incident, alors que 150 autres ont été sauvées.





Cet incident n'est pas isolé selon le journal, qui précise que la migration irrégulière sur les côtes libyennes est devenue un phénomène en raison des conditions de sécurité fragiles observées en Libye depuis 2011.





En août dernier, l'Organisation internationale pour la migration (OIM) avait signalé environ 20.000 arrivées par mer en Italie et à Malte depuis janvier, a rapporté le journal, précisant que la plupart d'entre sont partis de la Libye.





Reprenant des statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le journal a précisé qu'au moins 1.111 personnes sont mortes en traversant la mer Méditerranée en direction de l'Europe, ajoutant qu'au mois d'août dernier, l'OIM a signalé qu'il y avait 669.176 migrants en Libye, dont plus de 60.000 enfants.





Sur l'affaire des deux Russes arrêtés à Tripoli, le journal Al-Wassat a indiqué qu'il y a deux semaines, le gouvernement d'union à Tripoli a provoqué un débat sur le rôle de la Russie en Libye après que Moscou a réussi pendant un an à se tailler une place dans l'actualité en maintenant un comportement diplomatique équilibré entre les parties à la crise libyenne.

Le journal a ajouté que cette arrestation aura pour effet d'obliger Moscou à refaire ses calculs dans le processus politique et militaire en Libye.





Depuis le début des combats entre les forces armées du commandement général sous la conduite de Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale à Tripoli, Moscou a adopté une politique équilibrée à l'égard des deux parties en conflit et n'a pas manifesté de parti pris pour l'un des camps en guerre, dans le but de défendre ses intérêts économiques en Libye, a indiqué le journal, précisant que le plus grand intérêt pour Moscou est de tirer profit de la production pétrolière croissante de la Libye en se présentant comme un médiateur plus influent dans la région.





Cependant, ajoute Al-Wassat, le parcours suivi par Moscou a été remis en question à la lumière de deux nouvelles; la première est l'arrestation de ressortissants russes en Libye, tandis que la seconde concerne l'allié de Moscou, Khalifa Haftar lui-même, qui a commencé à nourrir de plus en plus de craintes à l'égard de Moscou.









