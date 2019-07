Plusieurs chefs d'État présentent leurs condoléances au peuple tunisien à la suite du décès du président tunisien

25 Juillet 2019

Tunis, Tunisie, 25 juillet (Infosplusgabon) - Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a décrété un deuil national de trois jours à la suite du décès du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, et le drapeau sera en berne dans les administrations, les structures officielles et les municipalités, alors que les radios et télévisions du pays ont révisé leurs programmes pour les rendre plus conformes avec l'événement.

De son côté, le président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé un deuil national de trois jours. Il a annoncé qu'il prendra part aux obsèques du président tunisien défunt, présentant ses condoléances au peuple tunisien, à la nation arabe et à la Umma islamique.

Le président algérien, Mohamed Ben Salah, a adressé un message de condoléances au président par intérim et au Premier ministre tunisien dans laquelle il a salué le combat du Président Essebsi dans le mouvement de libération de la Tunisie et du Maghreb Arabe et ses efforts dans la construction de son pays après l'indépendance.

''Le défunt restera gravé dans la mémoire des Algériens qui n'oublieront jamais ses positions pionnières en faveur de la Révolution algérienne et sa défense en Tunisie et à l'extérieur. Il demeurera pour eux un des brillants dirigeants dont les actions et les positions ont fait l'unanimité, grâce à l'expérience, à la pondération et à la clairvoyance qui le caractérisaient'', a notamment dit M. Ben Salah.

Le Roi du Maroc a également adressé un message de condoléances au Parlement tunisien, exprimant ses ''sincères condoléances à la suite de la disparition d'un des plus grands hommes tunisiens qui ont consacré leurs vies au service de leur pays et contribué à la construction d'un État moderne'' pour leur peuple.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou el-Gheit, a également présenté ses condoléances au peuple tunisien et à la nation arabe à la suite du décès du Président Essebsi. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement ont présenté leurs condoléances dont le président sénégalais, Macky Sall, et le vice-président de l'État dès Émirats arabes unis et président de Dubaï, à la suite de la disparition du président tunisien.

