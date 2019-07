Les agences de l'ONU appellent à mettre fin à la "détention arbitraire" des migrants en Libye

25 Juillet 2019

New York, Etats-unis, 25 juillet (Infosplusgabon) - Les dirigeants des deux principales agences des Nations unies qui défendent les réfugiés et les migrants ont appelé à mettre fin à leur "détention arbitraire" en Libye, suite à un accord conclu mardi par les pays de l'Union européenne sur un nouveau système de distribution permettant aux personnes qui s'en vont à travers la Méditerranée de trouver une zone sûre pour y accéder en toute sécurité.

"La violence de ces dernières semaines à Tripoli a rendu la situation plus désespérée que jamais et la nécessité d'agir plus critique", ont souligné António Vitorino, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et Filippo Grandi, Haut Commissaire pour les réfugiés (HCR).

Un communiqué de l'ONU a fait état de désaccords sur la manière de répartir les personnes sauvées en mer, ce qui a conduit l'Union européenne (UE) à mettre fin aux patrouilles officielles en mer Méditerranée au début de cette année, l'Italie ayant refusé de prendre la majorité des personnes sauvées.

Bien que les détails n'aient pas encore été précisés, les rapports indiquent que 14 pays de l'UE ont conclu un accord de principe pour répartir plus équitablement les migrants et les réfugiés dans l'ensemble du bloc, selon le communiqué.

Les responsables de l'ONU ont plaidé en faveur d'un processus de libération plus ordonné pour les personnes en détention, dans les zones urbaines ou les centres ouverts, "qui permette une liberté raisonnable de mouvement, un abri, une assistance et une protection contre les atteintes, plus un suivi indépendant et un accès régulier et sans entrave pour les agences humanitaires".

Compte tenu des risques d'abus, de mauvais traitements ou de décès, "personne ne devrait être renvoyé dans des centres de détention en Libye après avoir été intercepté ou secouru en mer", ont-ils souligné.

Ils ont déclaré que l'engagement renouvelé des Etats membres de l'UE en faveur de ceux qui traversent dangereusement la Méditerranée était encourageant. "Le statu quo, où les opérations de recherche et de sauvetage sont souvent laissées aux ONG ou aux navires commerciaux, ne peut pas continuer", ont souligné les hauts responsables, appelant à un engagement renouvelé en faveur d'une opération de recherche et de sauvetage de l'UE, "similaire aux programmes que nous avons vu ces dernières années".

Le " rôle crucial "des ONG" doit être reconnu ". Elles ont continué et ne doivent pas être criminalisées ou stigmatisées pour avoir sauvé des vies en mer.

"Les navires de commerce, sur lesquels on compte de plus en plus pour mener des opérations de sauvetage, ne doivent pas être priés de transférer les personnes secourues à la Garde côtière libyenne, ni de les faire débarquer en Libye, qui n'est pas un port sûr", ont-ils déclaré.

Les discussions sur la mise en place d'un dispositif temporaire et prévisible de débarquement des personnes secourues en mer et sur le partage de la responsabilité entre les Etats pour leur accueil après leur arrivée sont prometteuses, notant qu'"une approche commune de cette situation est dans l'intérêt de tous".

Elles ont toutes les deux soutenu que " l'instauration d'une paix durable en Libye doit être la priorité absolue ".

Entre-temps, les évacuations et la réinstallation loin de la Libye continuent d'être une bouée de sauvetage vitale pour les personnes qui font face à une menace immédiate pour leur vie.

"Il faut redoubler d'efforts pour s'attaquer aux raisons pour lesquelles les gens quittent leurs foyers, ont-elles déclaré.

Alors que de multiples conflits en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne ne sont toujours pas résolus et que les défis du développement persistent, "certains continueront à chercher des alternatives pour eux-mêmes et leurs familles", ont-elles ajouté.

"La Communauté internationale devrait user de tous les leviers dont elle dispose pour amener les parties belligérantes à dialoguer et à trouver une solution politique qui rétablisse la stabilité et la sécurité ", ont conclu les responsables de l'ONU.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon