Zetes en charge de l’enrôlement des électeurs pour les récentes élections municipales au Togo

25 Juillet 2019

Bruxelles, 25 juillet (Infospluagabon) - La population togolaise s’est rendue aux urnes le 30 juin dernier pour des élections municipales, les premières en 32 ans. Afin de constituer des listes d’électeurs fiables et d’ainsi assurer la bonne tenue du scrutin, un processus d’enrôlement avait été mis sur pied par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) en collaboration avec la firme belge Zetes.

C’est la sixième fois que la CENI travaille avec Zetes pour une opération de ce type. La dernière fois étant en 2018 pour les élections législatives. Ce sont d’ailleurs ces listes qui ont servi de base à cette campagne d’enrôlement.

« Cette opération d’enrôlement s’est déroulée en trois grandes phases » nous explique Dish’ma Mwanza, directeur du projet. « Dans un premier temps, il a fallu former les équipes. Pour ce faire, nous avions une équipe de superviseurs et de techniciens. Leur tâche était double. Tout d’abord il leur a fallu former les formateurs et ensuite s’assurer que tout le processus d’enrôlement se déroule parfaitement. Enfin, ces formateurs ont à leur tour expliqué toutes les étapes du processus à un peu plus de 5000 opérateurs ».

Le processus d’enrôlement a démarré le 16 mai pour se terminer le 20 mai. Durant ces 4 jours, les Togolais et Togolaises en âge de voter se sont rendus dans un centre d’enrôlement munis d’un document d’identification pour une comparaison entre ces informations et le fichier de 2018. Après validation, les empreintes étaient relevées et une photo était prise afin qu’une carte d’électeur en bonne et due forme puisse être délivrée. À la fin de chaque journée, les opérateurs imprimaient et affichaient la liste des électeurs répertoriés afin que tout le monde puisse en contrôler la validité. En cas de problème, tout un chacun avait la possibilité d’ouvrir un contentieux.

La troisième et dernière phase a consisté en la consolidation et la vérification de toutes les informations enregistrées lors des 4 jours d’enrôlement. Un système d'identification automatisé nommé ABIS (pour Automated Biometric Identification System) fut utilisé afin de procéder à une comparaison des données biométriques. Le but étant de fournir une liste des personnes dont les empreintes et/ou les photos sont jugées trop similaires. La vérification de cette liste est un arbitrage effectué par des experts humains. Ce processus d’adjudication permet de séparer les véritables occurrences multiples des faux doublons.

Au total, quelques 3.423.099 électeurs ont été officiellement répertoriés, après corrections et suppression des doublons.

