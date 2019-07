Les Africains se mobilisent pour réorganiser la sécurité dans le cyberespace

23 Juillet 2019

Gaborone, Botswana, 23 juillet (Infosplusgabon) - Des représentants de plusieurs pays africains se sont réunis à Gaborone, la capitale du Botswana, afin de discuter de meilleures pratiques pour améliorer la sécurité dans le cyberespace dans leurs pays et en Afrique.

Le septième forum sur les systèmes de noms de domaine en Afrique (Domain Name System, DNS), de trois jours et dont le thème est ''Instaurer la confiance dans l'industrie du DNS en Afrique pour une économie numérique florissante'', a débuté ce lundi et prendra mercredi. Les participants espèrent améliorer le système de noms de domaine (DNS) qui sont essentiels au bon fonctionnement d’Internet.

La conférence est organisée par l'Autorité de réglementation des communications du Botswana (BOCRA) et Switch to.bw et co-organisée par Afregistrar, la Société Internet pour les noms et numéros attribués (ICANN) et l'Organisation de domaines de premier niveau pour l'Afrique (AfTLD).

L'Autorité de régulation des communications du Botswana (Botswana Communications Regulatory Authority, BOCRA) a été créée en vertu de la loi de 2012 sur l'Autorité de réglementation des communications (Communications Regulatory Authority Act, CRA).

L'ICANN est une organisation à but non lucratif chargée de coordonner la maintenance et les procédures de plusieurs bases de données liées aux espaces de noms et aux espaces numériques d'Internet, garantissant ainsi le fonctionnement stable et sécurisé du réseau.

Dorcas Kobela Makgato, ministre des Transports et de la Communication du Botswana, a déclaré, lors de l'ouverture officielle de la conférence, qu'Internet en général, y compris les médias sociaux, jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'informations en faveur des populations.

''Internet doit être omniprésent et accessible partout. Nous devons veiller à ce que les personnes non connectées à Internet le soient afin que tous nos citoyens soient en ligne, afin que l'Afrique puisse profiter pleinement des avantages d'une économie numérique'', a déclaré le ministre des Transports et de la Communication.

Elle a déclaré qu'il était important que l'infrastructure à haut débit soit déployée dans tout le pays pour permettre un accès et un service universels à tous et que la sécurité dans le cyberespace était très importante pour assurer l'intégrité et gagner la confiance des utilisateurs d'Internet.

''Si l’Internet n'est pas sécurisée, nos populations ne pourront pas bénéficier de son potentiel incommensurable. La question est que faites-vous en tant que communauté Internet pour sécuriser Internet? Que devons-nous faire pour notre part en tant que gouvernement? Internet a éliminé les obstacles tels que les frontières, les océans et les murs et offert un accès sans entrave à tous, y compris aux criminels ayant potentiellement un accès direct aux entreprises, aux bureaux du gouvernement et aux familles'', a déclaré Dorcas Kobela Makgato.

Mme Dorcas Kobela Makgato a déclaré que la cybersécurité n'était pas uniquement un problème technique et que toutes les parties prenantes devaient s’y impliquer ensemble pour assurer sa sécurité.

