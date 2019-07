Première édition du Salon de l'entrepreneuriat et des PME du 22 au 26 juillet prochain à Bamako

20 Juillet 2019

Bamako, Mali, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le Mali va organiser, du 22 au 26 juillet prochain, au Centre international des conférences de Bamako, la 1ère édition du Salon de l’entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, placée sous la présidence du chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a-t-on appris samedi de source officielle.

Selon le ministère malien de la Promotion de l’investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l’entrepreneuriat national, organisateur du Salon, son objectif est de susciter chez les Maliens, notamment les jeunes, la culture de l’entreprise, de l’audace, de la créativité, de la responsabilité, de la solidarité, de la persévérance et de la confiance en soi.

"Le Salon vise à favoriser la promotion des valeurs comme l’audace, la créativité, la responsabilité, la solidarité, la persévérance, la confiance en soi et l’initiative, en vue de contribuer à l’enrichissement de l’individu et de la collectivité et surtout de promouvoir l’entreprenariat, en rendant visibles et accessibles tous les outils d’accompagnement disponibles pour les entrepreneurs et en améliorant la réflexion sur le climat des affaires" a précisé, vendredi, le ministre la Promotion de l’investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l’entrepreneuriat national, Mme Safia Bolly.

En outre, le Salon vise à créer un Guichet unique où le jeune entrepreneur peut faire le parcours de l’entreprenant et passer par toutes les opportunités qui peuvent être présentées pour les saisir au maximum, en mettant en place des activités sur deux thématiques majeures qui sont “améliorer la réflexion sur le climat des affaires” et “susciter et impulser l’esprit entrepreneurial”.

La première thématique traitera, entre autres, de la façon de vulgariser les politiques et stratégies de promotion des PME (cadres législatifs et réglementaires), de relever les contraintes majeures à l’intervention des systèmes financiers décentralisés dans le financement (finance classique et islamique) des PME et TPE (terminal de paiement électronique), de mener des réflexions croisées, afin de faire émerger des idées, des analyses et des orientations qui serviront les PME à accéder au financement par la finance islamique et d’échanger sur les entraves au développement des PME à l’entreprenariat (garantie, niveau élevé des frais bancaires, accès à la commande publique et accès aux marchés).

Quant à la deuxième thématique, elle se focalisera, entre autres, sur la manière de favoriser la mise en relation des acteurs (Etat, PME, jeunes porteurs de projet et les institutions de financement et organisation du secteur privé), de favoriser la concertation entre les jeunes entrepreneurs pour promouvoir le développement des réseaux et associations dans l’intérêt des jeunes entrepreneurs, de renforcer les capacités des jeunes porteurs d’idée d’entreprise (entrepreneurs potentiels) sur l’amélioration et la fixation de leurs idées et d’offrir aux PME des consultations gratuites auprès des experts conseil en entreprise.

Mme Safia Boly a annoncé qu'à l'issue du Salon, cinq projets sélectionnés seront financés et que son département va accompagner beaucoup d’autres projets auprès des institutions bancaires pour leur financement.

