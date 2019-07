A Maurice, les femmes vivent plus longtemps que les Hommes

20 Juillet 2019

Port-Louis, Maurice, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le Bureau central de la statistique de Maurice, Statistics Mauritius, a annoncé vendredi que les femmes mauriciennes avaient une espérance de vie plus élevée que les hommes, en vivant 6,4 années de plus que la gente masculine.

Il s'agit du 10ème rapport sur les Indicateurs sociaux et économiques relatifs aux statistiques sexo-spécifiques qui dresse un portrait des femmes et des hommes dans la société mauricienne et présente le profil démographique et les caractéristiques de la population en matière de santé, de situation matrimoniale, d'éducation et d'emploi.

D'après cette institution gouvernementale, en 2018, l'espérance de vie pour les femmes à la naissance était de 77,8 ans contre 71,4 ans pour les hommes.

En 2018, il y avait 13.243 femmes de plus sur l'île. Sur une population de 1.265.303 habitants, il y avait 639.273 femmes et 626.030 hommes, c'est à dire, 98 hommes pour 100 femmes.

"L'espérance de vie à la naissance s'est améliorée au fil des années pour les hommes, comme pour les femmes et au cours de ces huit dernières années, l'écart entre l'espérance de vie des hommes et des femmes s'est réduit de 7,3 ans en 2010 à 6,4 ans en 2018", note l'étude.

Statistics Mauritius ajoute qu'à 50 ans et au-delà, les femmes sont plus nombreuses que les hommes et leur proportion augmente dans les tranches d'âge les plus avancées.

Du point de vue de la santé, l'étude souligne que le diabète sucré, les maladies cardiaques, les maladies cérébrovasculaires et les maladies hypertensives ensemble représentent 57,6 pour cent de tous les décès chez les femmes contre 53,6 pour cent chez les hommes.

D'après le document, les femmes sont moins nombreuses au niveau de la population active et elles sont plus touchées par le chômage. Paradoxalement, les femmes au chômage sont généralement mieux qualifiées que les hommes.

Concernant la violence, l'étude indique que les femmes courent plus le risque d'être victimes de violences conjugales que les hommes. Les hommes sont plus susceptibles d'être victimes d'homicides et d'agressions, tandis que les femmes sont plus exposées à la violence et à l'exploitation sexuelles. Les hommes ont plus de chance de participer à des sports en tant que athlètes de haut niveau.

Enfin, Statistics Mauritius révèle qu'entre 2017 et 2018, l'Île Maurice a amélioré son classement, passant de la 112ème à la 109ème place, sur 149 pays dans le monde, en ce qui concerne l'Indice d'inégalité de genre (IIG) proposé par le Forum économique mondial.

L'IIG vise à évaluer les différences entre les sexes dans la distribution des progrès et à estimer la perte de développement humain due aux écarts de traitement entre hommes et femmes.

