France : La Fédération des Deux Rives nomme un nouveau Président du Conseil des Ministres

19 Juillet 2019

ETAT PIED-NOIR-Politique-Nouveau président du Conseil des ministres

LIBREVILLE, 19 juillet (Infosplusgabon) – Selon un communiqué de presse parvenu vendredi à la rédaction d’Infosplusgabon, Jean-Claude Intartaglia a été nommé Président du Conseil des Ministres à compter du 5 juillet 2019 par le Chef de l’Etat Pied-Noir, Jacques Villard, suivant le titre III article 9 de la Constitution.

Jean-Claude Intartaglia est le troisième Président du Conseil des Ministres après Jacques Villard (2016-2018) et André Delsol (2018). Deux intérimaires l’avaient précédé, sans avoir été retenus définitivement par les corps constitués. Jean-Claude Intartaglia présidera son premier Conseil des Ministres au début du mois de Septembre 2019.

Le Président Jean-Claude Intartaglia est né à Alger le 6 novembre 1952 de parents français d’origines italienne et espagnole. Marié, père de deux enfants, il fut un cadre d’Electricité de France (EDF/ ENEDIS). Très engagé dans la vie associative,

il réside dans les Alpes-Maritimes. Il est l’un des fondateurs de la Fédération des Deux Rives et assuma des postes ministériels dès la Fondation de l’Etat Pied-Noir. Il créa à l’origine le Site Internet de l’Etat qu’il gère depuis lors.

Créée le 1er octobre 2016 à Montpellier (Hérault), la Fédération des Deux Rives (Etat Pied-Noir à l’Ouest de la Méditerranée) est devenue un Etat de Souveraineté Fonctionnelle qui intervient dans le concert des Nations afin de représenter des citoyens dont la majorité est représentée par des Pieds-Noirs, européens d’Afrique du Nord, issus du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et de l’Egypte.

Cette Fédération tend à regrouper des communautés dispersées sur les cinq continents à la suite du Génocide et de l’Exode de ces populations perpétrés jusqu’en 1962 par les représentant à l’époque de la Vème République française et de la Ière République algérienne. Ces communautés sont pluriethniques et pluriconfessionnelles. Reconnues, au titre de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples signée à Alger le 4 juillet 1976, comme étant le Peuple Pied-Noir, ces communautés se sont érigées en Nation. Cette Nation s’est dotée désormais d’un Etat pour les représenter sur le plan international.

Pour territoire national, la Fédération des Deux Rives revendique 57 domaines situés en France qui avaient été achetés en France par des caisses sociales de Pieds-Noirs afin d’accueillir des maisons de retraites et des colonies de vacances. La Vème République française et la Ière République algérienne s’en sont emparés sans droit, ni titre, ni paiement. Restés à l’état d’abandon et non entretenus par les deux systèmes politiques spoliateurs, ces domaines sont gardés et sécurisés par des milices algériennes, formant ainsi des « no man’s land » qui pourraient servir de camps d’entrainement ou de réfugiés algériens, si l’on n’y prend garde.

La Fédération des Deux Rives est présidée actuellement par Jacques Villard, ancien Ministre des Affaires Etrangères et Président du Conseil des Ministres du Gouvernement Provisoire Pied-Noir en Exil (GPPNE). Le GPPNE a présenté, en son temps, un dossier d’admission à l’UNPO (Organisation des nations et des peuples non représentés, officiellement, en anglais : Unrepresented Nations and Peoples Organization ou UNPO). L’UNPO a été fondée en 1991 à La Haye aux Pays-Bas par 15 peuples et nations non représentés dans le but de

disposer d'un lieu d'échanges et de promouvoir au niveau international leurs droits et cultures, tout en participant à la résolution pacifique des conflits les affectant. L'UNPO a dans ses objectifs de leur permettre de participer aux débats dans les organisations internationales, telles que l'ONU. Actuellement l'UNPO englobe 44 gouvernements membres. Son siège est situé à Bruxelles.

La Fédération des Deux Rives s’est dotée de tous les attributs d’un Etat moderne : Chef d’Etat, Conseil d’Etat, Assemblée Nationale, Conseil des Ministres, Conseil de la Magistrature, Service Spéciaux, Ambassades, Consulats, Constitution, Doctrine, Drapeaux, Armoiries, Hymne, Chant de Marche, Etat civil, Banque d’Etat, Site Internet, Blogs, Messageries, etc… Elle devrait ouvrir son Ambassade en France dans les mois à venir.

Depuis cette année, la Fédération des Deux Rives, conformément aux règles internationales, délivre des certificats de nationalité qui seront suivis de cartes d’identités et de passeports lorsque la souveraineté de l’Etat sera reconnue.

L’idée de la nécessité de la création d’un Etat Pied-Noir fut proposée à Alger par un avocat humaniste français devenu Député-Maire d’Alger en 1870. Cette initiative fut reprise par de nombreux responsables politiques dont Louis Dessoliers, Député d’Oran en 1882, Raymond Aron, Académicien des Sciences Morales et Politiques en 1957, Robert Hersant, Député de l’Oise en 1957, le Général Edmond Jouhaud en 1960, Alain Peyrefitte, Ministre de la Justice en 1961, Michel Leroy, Jean Sarradet, Pierre Delhomme et René Villard, Maquisards de Bouguirat et organisateurs civils du Putsch et enfin le Général Paul Gardy en 1962. La plupart connurent d’énormes problèmes, certains furent assassinés.

Les chantiers qui attendent le Conseil des Ministres de l’Etat Pied-Noir sont nombreux dont :

- Reconnaissance de l’Etat par l’UNPO,

- Acquisition d’un territoire national,

- Délégation de Souveraineté,

- Nomination d’Ambassadeurs,

- Création du siège social international de l’Etat,

- Classement des sépultures des Pieds-Noirs en Afrique du Nord,

- Rapatriement des corps pour les familles qui le souhaitent,

- Prise en mains de l’Etat Civil,

- Indemnisation renforcée pour les biens volés,

- Restitution des domaines situés en France et spoliés par la Vème République française,

- Rencontres avec les Associations de Pieds-Noirs dans le Monde,

- Création de la banque de données de 400.000 messageries de Pieds-Noirs,

- Diffusion d’une publication propre à l’Etat,

- Prises de contacts avec différentes micro-Nations,

- Participation active au développement durable sur les Deux Rives de la Méditerranée.

