Zimbabwe : Les fonctionnaires réclament 4 750 dollars zimbabwéens ou 475 dollars US par mois de salaire

17 Juillet 2019

Harare, Zimbabwe, 17 juillet (Infosplusgabon) - Les fonctionnaires zimbabwéens ont exigé des salaires mensuels de 4 750 dollars US en ZWL (dollars du Zimbabwe) du fait que le gouvernement a renoncé à son régime multidevise et réintroduit, depuis le mois dernier, les dollars du Zimbabwe qui ont entraîné la chute des salaires.





Cela survient à un moment où le taux d'inflation annuel a bondi de 79,51 points de pourcentage à 175,66% à la fin juin, par rapport à mai, en raison de la hausse continue des prix du panier de produits de base.





"Avant le mois d'octobre 2018, les salaires étaient en dollars américains et le travailleur le moins bien payé gagnait 475 dollars US, ce qui aujourd'hui, si nous travaillons avec le taux interbancaire (taux de change officiel), donne 47 dollars US. Donc le gouvernement a changé sa politique, abandonne son système multidevise et retourne à notre monnaie locale qui ne peut être maintenue dans les conditions normales", a affirmé Cecilia Alexander, Présidente du Conseil Apex.





Le Conseil de l'Apex est l'organe suprême représentant les fonctionnaires moins ceux du secteur de la sécurité.





"Il y a des formules qu'il faut appliquer, donc on constate qu'en réalité, on ne demande pas une augmentation de salaire, mais simplement le rétablissement de la valeur du pouvoir d'achat qu'on avait en octobre 2018. C'est donc 475 dollars US multipliés par le taux interbancaire, qui s'élève alors à 4750 dollars ZWL ", a déclaré Alexander.





Au cours des deux dernières semaines, les fonctionnaires ont négocié avec le gouvernement pour un ajustement des salaires à la lumière de la dévaluation du dollar ZWL en raison de l'insuffisance du forex et de la confiance du marché.





La chute du dollar ZWL a incité les entreprises à augmenter les prix des biens et services pour maintenir la valeur de leur chiffre d'affaires.





Au cours des négociations, le gouvernement a proposé des augmentations salariales généralisées équivalant à près de 10 dollars par mois, les enseignants étant les premiers à les rejeter.





En tant que tel, le Conseil de l'APEX, a écrit au Parlement du Zimbabwe, mardi, pour l'informer de ses exigences.





Alexander a indiqué que les salaires ont été érodés à un point tel que les travailleurs gagnent entre 588 dollars ZWL (65,18 dollars US) et 2 000 dollars ZWL (221,72 dollars US) contre une hausse mensuelle du coût de la vie.





Sur les raisons pour lesquelles les fonctionnaires n'ont pas recours au Forum de négociation tripartite (TNF) - une plateforme pour réunir les travailleurs, les entreprises et le gouvernement afin de négocier les questions sociales et économiques, Alexander a déclaré : "Le TNF ne nous arrête pas au niveau bipartite pour affronter nos employeurs et discuter de sujets d'intérêt".





Selon le Conseil de l'APEX, il y a environ 310 000 fonctionnaires, sans compter ceux du secteur de la sécurité.





La dévaluation des salaires a commencé en octobre 2018 lorsque le gouvernement a séparé les comptes forex et en monnaie locale.





Avec la séparation des deux monnaies, la monnaie locale, créée à la suite d'une pénurie croissante de devises, a rapidement perdu sa parité avec le dollar américain en raison de la pénurie croissante de devises étrangères.





Cette situation a été aggravée par l'adoption de la monnaie locale, le dollar RTGS, comme monnaie légale en février avant que le dollar du Zimbabwe ne soit réintroduit comme seule monnaie légale le mois dernier.





Toutefois, le manque persistant de soutien ou de confiance du marché des changes a continué d'entraîner la dévaluation du dollar ZWL et donc des salaires.





Répondre aux demandes des travailleurs coûterait au gouvernement 1,47 milliard de dollars zimbabwéens (163,24 millions de dollars US) alors que le gouvernement est en faillite et lutte pour contenir ses dépenses.





Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Sekai Nzenza et le ministre des Finances et du Développement économique, Mthuli Ncube, n'ont pas répondu aux appels répétés de la PANA sur leurs téléphones.





