Un haut responsable de l'ONU appelle à une augmentation importante du financement pour lutter contre Ebola

16 Juillet 2019

Genève, Suisse, 16 juillet (Infosplusgabon) - Les attaques meurtrières perpétrées contre des agents de santé dans les zones touchées par le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), dont l'une ayant eu lieu ce week-end et au cours de laquelle il y a eu deux morts, indiquent que la lutte contre l'épidémie nécessitera beaucoup plus de soutien international, a indiqué, lundi, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock.





Cet avertissement intervient alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé le premier cas d’Ebola dans la ville de Goma, à l’est du pays, à la frontière avec le Rwanda, considérée comme une plaque tournante du transport avec une population de plus d’un million d’habitants.





S'exprimant à Genève, M. Lowcock, coordonnateur des secours d'urgence des Nations unies, a insisté sur la nécessité de «faire preuve d'honnêteté envers nous-mêmes» dans la lutte contre la maladie hémorragique… à moins d'une augmentation importante de la réponse, il est peu probable que nous réussissions à arriver à zéro cas ».





Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présent, a confirmé les attaques à Beni et l'identification, pour la première fois d'un patient infecté à Goma.





Selon l'OMS, près de 3 000 agents de santé ont déjà été vaccinés contre la maladie à Goma. Insistant sur le fait qu'il était persuadé que des mesures préventives suffisantes avaient été mises en place, M. Tedros a annoncé qu'il avait décidé de convoquer à nouveau un comité d'urgence « le plus rapidement possible pour évaluer les menaces liées à ces derniers développements et me conseiller en conséquence ».





Les deux hauts responsables des Nations unies présidaient une réunion de haut niveau sur l'épidémie à laquelle assistaient également le ministre de la Santé de la RDC, Dr Oly Ilunga, le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Bernard Biando Sango, et le secrétaire d'Etat au Développement international du Royaume-uni, Rory Stewart, en tant que conférenciers.





Selon un communiqué des Nations unies, depuis la déclaration officielle de la dernière épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la RDC, plus de 2 400 cas confirmés et probables et 1 647 décès ont été signalés, selon les dernières données fournies par les autorités nationales.





M. Lowcock a noté qu’une «petite fraction» du fonds de deux milliards de dollars destiné à lutter contre l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014-2016 était disponible à ce jour. Le responsable de l'ONU a également remercié la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations unies en RDC, pour avoir facilité le travail des équipes de santé chargées de rechercher les patients potentiels d'Ebola, dans les zones exposées aux attaques des groupes armés, dans le cadre d'un appel à un soutien politique et financier accru.





Sans cette aide, a averti M. Lowcock, les centres de traitement pour Ebola risquent de fermer. Il est également probable qu’il y aura moins d’équipes capables de mener à bien le travail essentiel pour « enquêter immédiatement, isoler, traiter et dépister chaque nouveau cas, quelle que soit l’origine de la maladie », a-t-il déclaré.





" Nous avons commencé à avancer dans les anciens points chauds de Butembo et de Katwa, mais si nous n'augmentons pas la réponse, nous risquons de la perdre", a-t-il ajouté. "La stratégie la moins coûteuse consiste à investir pleinement à ce stade et à mettre un terme à l'épidémie actuelle plutôt que de sous-investir maintenant et de la maintenir sur une période plus longue et éventuellement qu'elle se propage géographiquement.





" Faisant écho à ce message, M. Tedros, directeur général de l’OMS, a noté que, même si le cas d’Ebola à Goma était très préoccupant, l’agence avait déjà vacciné 3 000 personnes et veillé à ce que le pasteur infecté soit soigné.





La mort de deux agents de santé "assassinés à leur domicile" - porte à près de 200 le nombre d'attaques sur les installations de santé et les travailleurs depuis janvier, avec sept morts à ce jour lors des violences, a déclaré M. Tedros, tout en soulignant que chaque incident « donne à Ebola l'occasion de se propager (… ) et lui permet de gagner du terrain à chaque attaque ».





"Juste au moment où nous commençons à maîtriser le virus dans une région, il apparaît dans une autre", a déclaré le haut responsable de l'OMS. «Chaque attaque nous fait reculer. Chaque attaque rend plus difficile la recherche des contacts, la vaccination et l'inhumation sans risque.





”Malgré la complexité du défi en RDC et le risque «très élevé» de propagation, les efforts des intervenants de première ligne, du ministère de la Santé, de l'OMS et de ses partenaires ont été «héroïques», a déclaré M. Tedros, faisant référence aux plus de 161.000 personnes vaccinées, 140.000 contacts recensés et 71 millions de voyageurs dépistés, pour un coût de 250 millions de dollars «et plus».





En dehors de la RDC, plus de 10 000 personnes ont été vaccinées en Ouganda, au Sud-Soudan et au Rwanda, a-t-il poursuivi, tout en notant qu'après plusieurs visites en RDC, il s'était rendu compte qu'il était beaucoup plus difficile d’affronter le virus Ebola. «J'ai voyagé six fois au Nord-Kivu au cours de cette épidémie», a-t-il déclaré. «Franchement, je suis gêné de ne parler que d'Ebola. Ensemble, nous allons mettre fin à cette épidémie. Mais si nous ne traitons pas ses causes profondes à savoir le système de santé fragile, l'insécurité et l'instabilité politique, il y aura une autre épidémie ».





