P146 cas de suicides et tentatives de suicides enregistrés au premier semestre de 2019 en Tunisie

16 Juillet 2019

Tunis, Tunisie, 16 juillet (Infosplusgabon) - Au total, 146 cas de suicides et de tentatives de suicide ont été recensés durant le premier semestre de 2019, a annoncé, mardi lors d'une conférence de presse, l'Observatoire tunisien des protestations, du suicide et de la violence.

Parmi ces suicides et tentatives de suicides, 70% sont l'œuvre d'hommes et 30% des femmes, a précisé la même source. Les personnes âgées entre 26 et 35 ans représentent la catégorie la plus touchée chez les hommes, suivie de celle dont l'âge est compris entre 36 et 45 ans et celle en dessous de 15 ans, a indiqué le l'Observatoire.





Les principales causes des suicides et des tentatives de suicides sont notamment liées à la précarité professionnelle, au chômage, aux problèmes familiaux, aux pressions, aux viols, etc.





L'Observatoire a, par ailleurs, indiqué que le nombre de mouvements de protestation sociales durant le premier semestre de 2019 a atteint environ 5.094 mouvements, indiquant que c’est le gouvernorat de Kairouan qui occupe la pôle position, sans préciser le nombre de cas recensés dans cette partie du pays.





Ces différents mouvements ont touché plusieurs secteurs dont l'économie, le social, l'éducation, l'agriculture, la santé et l'environnement.





FIN/INFOSPLUSGABON/HGB/GABON2019





© Copyright Infosplusgabon