Botswana : Les Plaines de Busanga transforment chaque invité en un écologiste

16 Juillet 2019

Gaborone, Botswana, 16 juillet (Infosplusgabon) - Les camps Wilderness Safaris de Shumba et Busanga, situés loin des sentiers battus dans les plaines de Busanga en Zambie, ont joué un rôle vital dans la création d'un écotourisme frontalier dans le parc national de Kafue depuis 2005.

Malgré une saison touristique raccourcie, tous les deux camps n'ont jamais fait de compromis sur leurs initiatives de conservation, qui comprennent des activités anti-braconnage et de nombreux projets de recherche.





Fonctionnant avec une empreinte légère, les deux camps sont alimentés à 100% à l'énergie solaire et travaillent conformément aux normes environnementales minimales du Groupe Wilderness Safaris, qui définissent les meilleures pratiques en la matière.

Ils restent engagés à faire œuvre de pionniers en matière d'écotourisme durable avec un impact positif prolongé en Zambie et dans le parc national de Kafue.





"Nous avons fait un acte de foi en opérant du 1er juin à la fin octobre de chaque année dans cette région reculée, afin d'aider à protéger l'écosystème et à développer l'écotourisme en Afrique. Malgré les pertes financières que nous avons subies depuis notre ouverture, nous avons pu constater de première main la différence que notre simple présence a faite dans la conservation de la biodiversité et l'économie locale de la région.





"Nos études aériennes, en partenariat avec le ministère des Parcs nationaux et de la Faune, ont montré une augmentation vertigineuse d'une variété d'espèces, telles que le lechwe rouge, le puku et le gnou bleu", explique Ron Goatley, directeur de Wilderness Safaris Zambezi.





Situé à l'extrême nord de Kafue, l'existence de Wilderness Safaris joue un rôle clé dans la conservation de la plus grande diversité d'espèces du pays, quelque 55 grands mammifères, dont 20 espèces d'ongulés et six espèces de chats, ainsi que près de 500 espèces d'oiseaux.





Les Plaines de Busanga resteraient l'une des ressources en zones humides les plus importantes d'Afrique et l'une des rares régions du monde à ne pas être touchées par le développement et l'activité humaine.





Démontrant son engagement à conserver et à restaurer les zones reculées d'Afrique, la compagnie s'est récemment associée au Fonds de Récupération des Lions et à d'autres entités touristiques majeures pour former la Coalition Lioscape afin de collaborer sur le rétablissement du lion dans les paysages clés comme Kafue, et pour sensibiliser davantage au déclin de sa population et collecter des fonds supplémentaires importants pour cette cause.





Grâce au financement du Wilderness Wildlife Trust, Wilderness Safaris continue d'apporter un soutien essentiel aux initiatives de conservation, renforçant ainsi son engagement inébranlable en faveur d'un écotourisme authentique et responsable qui bénéficie aux populations locales et à la conservation de la biodiversité.





Il s'agit notamment du projet de conservation des grands carnivores de Kafue dans le grand écosystème de la région de Kafue, qui abrite les plus grandes populations de chiens sauvages et de guépards de Zambie, ainsi que la deuxième plus grande population de lions et de léopards de la planète.





L'entreprise a également pu employer en permanence huit éclaireurs détachés par la Zambian Wildlife Authority pour effectuer des patrouilles anti-braconnage tout au long de l'année, ainsi que le stage d'un étudiant de l'enseignement supérieur.





En plus d'apprendre sur l'écotourisme, il a effectué des études sur l'herbe des plaines de Busanga et examiné le rôle du feu dans cet écosystème unique, contribuant à la compréhension et à la gestion de Wilderness Safaris.





En outre, des enquêtes sur les poissons sont prévues dans le cadre d'un programme permanent de renforcement des capacités avec les étudiants, afin de déterminer le rôle de la pêche traditionnelle dans la zone.





Le dévouement de Shumba et Busanga Bush Camp à l'éthique de durabilité 4C de Wilderness Safaris - Commerce, Communauté, Culture et Conservation - garantit que la majorité du personnel, employé pendant la saison de cinq mois, est composé de personnes locales qui reçoivent une formation régulière.





Les travailleurs occasionnels sont également recrutés localement pendant les périodes des travaux de construction. Le revenu rural est tel que ceux qui travaillaient pendant la période de construction des camps gagnaient plus de huit fois le revenu annuel moyen des Zambiens ruraux.





"Nous sommes fortement investis dans le soutien aux communautés locales et, à ce titre, notre programme Children in the Wilderness Zambia nous a permis d'éduquer les enfants à la conservation de l'environnement et à l'autonomie fonctionnelle. Le succès de ce programme a inspiré des initiatives d'autonomisation communautaire qui contribuent maintenant à l'amélioration de la situation économique dans les villages ", explique Ron Goatley.





