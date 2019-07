La jeunesse africaine s'engage à lutter contre les effets négatifs du changement climatique

15 Juillet 2019

Niamey, Niger, 15 juillet (Infosplusgabon) - Au total, 150 jeunes du Réseau des jeunes leaders des Nations unies pour les objectifs de développement durable (ROJALNU-ODD) se sont engagés, lors du Sommet de l'Union africaine les 7 et 8 juillet à Niamey, à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique au Sahel et en Afrique, indique le communiqué du Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora (ARDN) parvenu ce lundi.





Selon le communiqué, cet évènement parallèle est organisé par le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora (ARDN) conjointement avec le ministère de l'Environnement du Niger, et l'appui technique et financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), du Fonds de la paix universelle, Fédération internationale (UPF).





Selon les organisateurs, cette rencontre est une plateforme de dialogue sur des questions thématiques au centre du débat mondial sur le climat et une opportunité pour la préparation et le financement d'un projet sur la mise en œuvre de l'initiative "Une Afrique plus verte, la jeunesse et le changement climatique", axée sur le reverdissement du Sahel, l'emploi des jeunes, la lutte contre la migration écologique, le rôle accru des communautés locales, autorités et le secteur privé.





La réunion de Niamey a été officiellement ouverte par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement urbain et du Développement durable, Almoustapha Garba. Outre les 150 jeunes, les participants comprenaient les membres du conseil d'administration d'ARDN, l'ambassadeur des États-unis, M. Eric Whitaker, des représentants du PNUD des agences des Nations unies, des organisations de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire.





Selon M. Garba, répondre aux défis du changement climatique nécessite une forte implication de la jeunesse africaine ainsi que de la coopération internationale et régionale.





'' Les effets les plus visibles du changement climatique et de la variabilité sur notre environnement biophysique et social sont, entre autres, les sécheresses, la dégradation de nos ressources naturelles, l'accentuation du phénomène de la migration, le terrorisme. Juger des effets de ces changements nécessite donc un engagement total des pays à financer des mesures d'adaptation visant à réduire les émissions de polluants ", lit-on dans le communiqué.





En réponse aux attentes des participants, M. Djibril Diallo, président et directeur général d’ARDN, a salué la forte présence de jeunes, l’implication du ministère de l’Environnement et d’autres collaborateurs pour le succès de la réunion de Niamey. Dans cette perspective, il a également rencontré chaque représentant de ROJALNU pour mieux les accompagner une fois dans leurs pays respectifs.





"L’une de nos actions prioritaires à ARDN est de mobiliser le leadership et l’enthousiasme des jeunes en tant que point de départ pour populariser les objectifs de développement durable en Afrique et dans sa diaspora. Le 33ème sommet des chefs d’État de l’Union africaine a été une excellente occasion de diffuser notre message et de donner la possibilité aux jeunes qui représentent l’avenir de l’Afrique ", a déclaré Dr Diallo.





Le secrétaire général du ROJALNU, Alioune Gueye, a remercié le ministre de l'Environnement, ARDN et le comité organisateur d'avoir facilité la forte implication des jeunes à l'événement.





Au cours des séances de travail, les jeunes ont échangé et partagé de bonnes pratiques autour de trois thèmes mettant en évidence le rôle des jeunes, des femmes, des maires et des communautés locales, d’initiative privée dans la lutte contre le changement climatique.





"Nous sommes très heureux de participer à cette réunion et de pouvoir échanger avec nos pairs afin de prendre ensemble des mesures concrètes dans la lutte contre le changement climatique en Afrique. En tant que membres de la famille humaine, nous nous engageons à tenir dûment compte des actions que nous avons entreprises. Prendre au quotidien pour minimiser, prévenir et combattre le changement climatique et ses effets négatifs, a ajouté Alioune Gueye.





La réunion de Niamey s'est terminée par l'adoption de la déclaration de Niamey qui contient des éléments livrables sur lesquels les jeunes peuvent travailler à leur retour dans leurs pays d'origine. Il sera également présenté à l'événement annuel du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora le 25 septembre à New York.





FIN/INFOSPLUSGABON/MOE/GABON2019





© Copyright Infosplusgabon