Mali : L'UE remet six vedettes au Mali dans la cadre du programme d'appui au renforcement de la sécurité dans ce pays

Bamako, Mali, 14 juillet (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) a remis au gouvernement malien six vedettes fluviales et deux ambulances, dans le cadre du programme d’appui au renforcement de la sécurité (PARSEC), au cours d’une cérémonie qui s'est déroulée, vendredi à Koulikoro, à quelque 70 km de Bamako, en présence du ministre malien en charge de la Sécurité, le général Salif Traoré et l'ambassadeur de l'UE au Mali, Alain Holleville, rapporte, samedi, l'Agence malienne de Presse.





« Ces vedettes fluviales sont destinées à la surveillance et au secours des embarcations empruntant les voies fluviales au Mali dans le cadre du Programme d’appui au renforcement de la sécurité (PARSEC)», a précisé l’ambassadeur Holleville.





Il a rappelé que le PARSEC, d’un montant de 29 millions d’euros, un peu plus de 19 milliards de F CFA, est mis en œuvre par l’agence d’exécution Expertise France et ses partenaires CIVIPOL et GIZ. « Il marque, depuis février 2017, l’engagement de l’UE pour soutenir le gouvernement malien dans le rétablissement de l’Etat de droit et de la sécurité sur son territoire, en particulier dans cette zone du Centre qui est confrontée aujourd’hui à des défis sécuritaires et sociaux importants », a souligné l’ambassadeur de l’UE.





Le PARSEC, avec le soutien des Missions européennes de renforcement des capacités maliennes en sécurité (EUCAP) et de formation militaire (EUTM), a déterminé et mis en œuvre une stratégie pour la réalisation de deux catégories de vedettes. L’une destinée à la surveillance et au contrôle de la circulation des biens et des personnes empruntant la voie fluviale et l’autre au secours des embarcations victimes de naufrage. Ces vedettes ont vocation à être déployées à Mopti et permettre aussi de patrouiller sur le fleuve Niger, dans une première étape dans la sécurisation des fleuves Niger, Bani, Sénégal et leurs affluents.





Intervenant lors de la cérémonie, le ministre malien en charge de la Sécurité, a réaffirmé que « sans paix, il n'y a pas de développement et c’est pour cette raison que l’UE est engagée pour que la paix et l’entente soient une réalité afin que le Mali puisse réussir son développement».





La signature de cession des vedettes et ambulances par Expertise France, la gendarmerie et la protection civile de Mopti, au Centre du Mali, la cérémonie s’est achevée par une démonstration nautique effectuée par les pilotes et navigateurs de la gendarmerie qui venaient de terminer leur formation.









