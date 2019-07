Les journaux rwandais évoquent le sommet "quadripartite" sur la sécurité régionale en Angola

14 Juillet 2019

Kigali, Rwanda, 14 juillet (Infosplusgabon) - Une réunion régionale sur la sécurité, appelée Sommet quadripartite, qui s'est tenue plus tôt cette semaine à Luanda à l'invitation du président angolais, João Lourenço, a dominé l'actualité au Rwanda, les principaux journaux se concentrant sur la querelle diplomatique entre le Rwanda et l'Ouganda qui a paralysé les mouvements transfrontaliers entre ces deux pays.





Les Présidents Paul Kagame du Rwanda, João Lourenço de l'Angola, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Yoweri Museveni de l'Ouganda étaient parmi les chefs d'Etat africains présents au sommet, dont le thème était la sécurité, un problème qui touche particulièrement la région des Grands Lacs.





Le quotidien de langue anglaise " The New Times " a écrit que lors d'un autre sommet tripartite tenu en mai dernier, les Présidents Kagame, Lourenço et Tshisekedi avaient signé un accord tripartite à Kinshasa, RD Congo, au cours duquel ils avaient convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité, afin de mettre fin à la présence dans cette région de groupes armés non étatiques qui menacent encore la sécurité des Etats.





Dans un éditorial intitulé "Que le Sommet quadripartite angolais ranime l'espoir", le New Times a déclaré que si la politique présidentielle était un jeu, aussi bien Felix Tshisekedi (République démocratique du Congo) que João Lourenço (président angolais) seraient appelés les rookies (nouveaux arrivants).





Selon le journal, les deux (présidents) sont arrivés au pouvoir pour constater qu'ils avaient un gros gâchis à nettoyer laissé par leurs prédécesseurs en ce qui concerne la sécurité régionale.





Pour le président congolais, il est trop tôt pour juger car il est encore en train de trouver son chemin et de consolider son pouvoir, mais pour João Lourenço, la transition a été beaucoup plus facile car c'était plus ou moins un passage de témoin interne; néanmoins, il est arrivé avec un bang et un gros balai, a déclaré le journal.





Entre-temps, des rapports indiquent que les chefs d'Etat du Rwanda, de la République démocratique du Congo et de l'Angola ont déjà convenu de renforcer la coopération entre leurs pays et d'inviter d'autres dirigeants régionaux à l'axe tripartite afin de trouver les moyens de se débarrasser des groupes armés congolais et étrangers et d'autres questions relatives à la sécurité des Etats.





Commentant ces efforts régionaux, le journal populaire "Rushyashya" se demande si le leader ougandais Yoweli kaguta Museveni décidera un jour de changer d'avis en soutenant les rebelles et dissidents opposés au régime actuel à Kigali.





L'élément déclencheur de l'escalade rapide des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda a été un rapport de décembre 2018 du Groupe d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo (RDC) qui a constaté que la branche militaire d'une coalition de groupes d'opposition rwandais se faisant appeler la "cinquième plateforme " ou P5 était armée et formée en Ouganda, au Burundi et en RDC.





Les forces militaires du P5 sont dirigées par le général Kayumba Nyamwasa, ancien officier supérieur de l'armée ougandaise et ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise qui demande actuellement l'asile en Afrique du Sud, a indiqué "Rushyashye".





Selon le journal, les responsables rwandais n'ont cessé d'exprimer leur mécontentement face à la position et à la rhétorique de Kampala concernant l'état de leurs relations bilatérales récurrentes.





L'une des principales préoccupations concerne le soutien des groupes armés et des organisations terroristes hostiles au Rwanda qui sont soutenus dans leurs activités, y compris le recrutement, par les institutions et les responsables du gouvernement ougandais, a déclaré le journal.





"Rushyashya" a ajouté qu'une telle hostilité à l'égard des citoyens d'autres pays ne peut pas parler de libre circulation des personnes, ou que le libre-échange entrave particulièrement les efforts d'intégration régionale.





Dans un autre article, le quotidien privé de langue anglaise "The Chronicles" rapporte qu'un sommet apparemment tendu organisé par le président angolais, João Lourenço, à Luanda, a affirmé, vendredi, que la région est pacifique - même si la guerre se poursuit dans certaines localités ou une guerre froide ouverte dans d'autres.





"Les quatre dirigeants se sont d'abord rencontrés seuls avec des interprètes. Reste à voir ce qui a été discuté dans cette salle, marquée par la lourde couleur rouge et le décor. Ils ont ensuite participé à un sommet public officiel avec des ministres des Affaires étrangères et une multitude d'assistants, a déclaré le journal.





Les rapports indiquent que les dirigeants affirment que le sommet s'est déroulé dans "un climat de fraternité et de parfaite harmonie". Cependant, la seule image qui a émergé de leur session quadripartite à huis clos a montré une atmosphère de sérénité, Kagame et Museveni étant assis tout juste en face.









