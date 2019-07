Nouvelle coupure d'électricité sur la station de pompage d'eau potable approvisionnant Tripoli

14 Juillet 2019

Tripoli, Libye, 14 juillet (Infosplusgbon) - La salle de contrôle du système Jabal al-Hasawna-al-Jafara d'adduction de l'eau potable de la rivière artificielle, a annoncé, samedi, qu'un groupe de personnes armées du sud du pays a coupé l'électricité de tous les puits d'eau du système, pour protester contre l'injustice dans le rationnement de l'électricité entre les villes.

Dans un communiqué, la salle de contrôle du système Jabal al-Hasawna-al-Jafara, a précisé que les manifestants ont coupé l'électricité du système d'adduction entraînant l'arrêt du pompage de l'eau par les itinéraires du centre et est, alimentant la ville de Tripoli et toutes les villes côtières et du centre du pays.





Cette action intervient moins de 24 heures après l'accord les employés du secteur de l'électricité et des habitants du Sud, et malgré l'intervention de sages et dignitaires dans les villes du Sud concernant le retour de l'électricité à la centrale électrique, la rivière n°1 alimentant les puits Nord et Sud et la mise en œuvre d'une équité dans le rationnement de l'électricité entre les villes du pays.





La salle de contrôle du système al-Hassawna-Jafara a appelé la direction de l'Organe de mise en œuvre du projet de la rivière artificielle, à intervenir pour demander aux conseils municipaux et aux dignitaire, à la police et à la sécurité de mettre fin rapidement à ces interventions et de trouver une solution avec la Compagnie d'électricité, afin de ne pas nuire à l'alimentation en électricité des centrales électriques pour que l'eau continue de couler vers toutes les villes.





Jeudi soir, un groupe armé est revenu de nouveau pour obliger le personnel des principales centrales (1 et 2) à couper l’alimentation en électricité de tous les puits Est, Sud et Nord et a exigé le rétablissement de l’électricité dans les régions et villes du Sud après une interruption de plus de deux jours.





Le fleuve artificiel est un système d'adduction d'eau en Libye, composé d'un réseau d'aqueducs drainant l'eau des nappes phréatiques du fin fond du désert libyen vers les régions de l'Ouest du pays où se trouvent les grandes agglomérations urbaines et les vastes domaines agricoles.





Il assure l'approvisionnement de 80 pc de la population libyenne qui compte six millions d'habitants.





Après la révolution du 17 février 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi, le projet du fleuve artificiel a été la cible d'attaques et utilisé comme moyen de pression par des groupes armés ou des tribus sur les autorités à Tripoli pour obtenir des concessions ou la libération d'un membre de leurs familles en prison.





