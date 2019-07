Niger : Le Président Issoufou remercie ses concitoyens pour leur grande mobilisation pour la réussite des sommets de Niamey

10 Juillet 2019

Niamey, Niger, 10 juillet (Infosplusgabon) – Le chef de l’Etat nigérien, Issoufou Mahamadou, a demandé à ses compatriotes mercredi de s’approprier la Zone de libre échange continental africaine (ZLECA) et de manière générale, l’agenda 2063 de l’Union africaine qui vise à faire de l’Afrique, à l’horizon 2063, une «Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale».





Dans un message à la nation, le Président Issoufou a remercié ses concitoyens, en particulier les populations de Niamey, « pour le civisme, la patience, ainsi que l’accueil exceptionnel et chaleureux réservé à nos illustres hôtes ».





Le Niger a abrité, les 7 et 8 juillet 2019, deux sommets des chefs d’Etat et de gouvernements de l’Union africaine : le premier sur le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECA et le second sur la coordination entre l’Union africaine et les Communautés Economiques Régionales.





« De l’avis unanime, la tenue de ces deux rencontres a été un franc succès, tant du point de vue du nombre inégalé de chefs d’Etat et de gouvernements ayant fait le déplacement de Niamey, que de la qualité de l’organisation et de l’hospitalité », a indiqué le chef de l’Etat, rendant « grâce à Dieu qui nous a permis d’enregistrer ce succès éclatant et qui a permis la tenue de ces événements dans la paix et la convivialité ».





« Ce succès nous le devons à vous, mes chers concitoyens, vous qui avez fait preuve d’une mobilisation exceptionnelle. Ce succès est donc le vôtre, soyez en fiers et soyez fiers de la renaissance de votre cher pays. Ce succès, nous le devons aussi, à la bonne préparation des activités par le gouvernement, l’agence UA 2019, les commissions techniques d’appui, au professionnalisme des forces de défense et de sécurité et au partenariat de qualité noué avec les différents sponsors et prestataires de service, ainsi qu’à la qualité de nos infrastructures réalisées aux normes et standards internationaux ».





Pour le Président Issoufou, le Niger vient de vivre un moment historique, car l’histoire retiendra que c’est ici, à Niamey, le 7 juillet 2019, que fut lancée la phase opérationnelle de la ZLECA, la plus grande zone de libre-échange au monde, de par le nombre d’Etats adhérents et des populations concernées.





« La rapidité avec laquelle ce projet phare a été négocié et conclu est sans précédent dans l’histoire de l’Union africaine. Je sais que ce projet est conforme à vos aspirations, vous qui êtes un peuple ouvert, imbu des valeurs panafricaines de solidarité et d’unité ».





« Le succès que nous venons d’enregistrer dans l’organisation de ces conférences, nous nous devons de le consolider et de l’amplifier afin que le Niger soit un hub en matière de rencontres d’envergure internationale. Aujourd’hui, le Niger peut accueillir n’importe quel événement international parce que nous en avons les compétences humaines et les infrastructures ».





«Les sommets que nous venons d’organiser ne sont qu’un exemple de ce que nous sommes capables de faire. C’est pourquoi, je vous invite à changer le regard sur vous-mêmes et à prendre conscience du fait que vous êtes capables de faire de grandes réalisations. Après ces sommets, je suis convaincu que le regard des autres sur nous a changé. Le Niger et son peuple reflètent désormais une image totalement positive, une image d’un pays qui avance, une image d’un pays qui fait des progrès vers son émergence ».





