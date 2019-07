Sénégal-Bénin, Nigeria-Afrique du Sud, Côte d’Ivoire-Algérie et Madagascar-Tunisie, affiches des quarts de finale de la CAN Egypte 2019

09 Juillet 2019

Suez, Egypte, 9 juillet (Infosplusgabon) - Le tableau des quarts de finale de la 32ème Coupe d’Afrique des Nations "Egypte 2019" est complet depuis ce lundi soir et la fin à Ismaïlia des rencontres de huitièmes de finale.

La Tunisie, dernière qualifiée aux dépens du Ghana, a rejoint dans le Grand huit Madagascar, qu’elle croisera jeudi prochain à 19 heures au Stade Al Salam du Caire.





Juste auparavant, à 16 heures à Suez, la Côte d’Ivoire, qui a confirmé ce lundi soir en huitièmes de finale sa suprématie sur le Mali (quatrième victoire pour un nul en phases finales de CAN), fera face à l’Algérie qui s’est facilement qualifiée la veille contre la Guinée (3-0).





Avant les derniers huitièmes de finale, ce lundi, deux affiches étaient déjà connues. Ce sont les rencontres du mercredi 10 juillet qui mettront aux prises d’une part le Sénégal et le Bénin à 16 heures au Stade du 30 Juin du Caire et d’autre part le Nigeria et l’Afrique du Sud, à 19 h au Stade international du Caire. Un inédit derby ouest-africain et un choc entre anglophones qui promettent donc.





A noter qu’à ce stade de la CAN 2019, et alors qu’il ne reste que huit équipes en course pour le titre, toutes les formations qui composaient le Groupe A (Egypte, Ouganda, RD Congo et Zimbabwe) sont éliminées. En plus, les huitièmes de finale bouclés hier, ont été fatals à 3 équipes qui avaient fini premières de leur groupe : l’Egypte donc (Gr. A), le Maroc (Gr. D) et le Ghana (Gr. F). Les groupes B (Madagascar et Nigeria), C (Algérie et Sénégal) et D (Côte d’Ivoire et Afrique du Sud) ont réussi à placer deux représentants en quarts de finale.





A ces 6 qualifiés se sont ajoutés le Bénin (troisième du Groupe F avec 3 nuls et un nul suivi d’une victoire aux tirs au but en huitième) et la Tunisie avec également le même parcours dans le Groupe E (trois nuls) et en huitièmes de finale (nul suivi d’une victoire aux tirs au but, ce lundi soir). Comme quoi, cette CAN marche un peu sur la tête ; et n’a peut-être pas fini de surprendre les amateurs de foot.





Le programme des quarts de finale





Mercredi 10 juillet au Stade du 30 juin du Caire à 16h : Sénégal – Bénin ; au Stade international du Caire à 19h : Nigeria – Afrique du Sud.





Jeudi 11 juillet au stade de Suez à 16h : Côte d’Ivoire – Algérie ; au stade Al Salam du Caire : Madagascar - Tunisie





