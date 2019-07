La Côte d’Ivoire confirme aux dépens du Mali, la Tunisie sort le Ghana

09 Juillet 2019

Suez, Egypte, 9 juillet (Infosplusgabon) - La Côte d’Ivoire, vainqueur du Mali dans le derby ouest-africain des huitièmes de finale et la Tunisie, tombeur du Ghana, ont décroché ce lundi les deux derniers billets qualificatifs aux quarts de finale de la 32ème Coupe d’Afrique des Nations de football "Egypte 2019".





"Je suis déçu. Nous étions mille fois plus forts que cette équipe de Côte d’Ivoire". Son trophée d’Homme du match était bien trop peu pour consoler Moussa Maréga, le puissant attaquant malien. Pour cause, ce lundi au stade de Suez, son équipe a fait le jeu, s’est procuré les meilleures opportunités de marquer pour finalement s’incliner à la 76ème mn sur un but de Zaha sur l’une des rares occasions ivoiriennes. Et les "Eléphants" de Côte d’Ivoire de confirmer ainsi leur suprématie sur leurs voisins, les "Aigles" du Mali, qu’ils ont donc battus en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations "Egypte 2019". Et cela pour la quatrième fois en phases finales (3-1 en 1994 en Tunisie, 3-0 en 2008 au Ghana et 1-0 en 2012 au Gabon), contre un seul nul vierge en 2015 en Guinée équatoriale.





Mohamed Magassouba lui, a préféré s’en remettre aux astres. "Ce n’était pas notre jour", a-t-il soutenu pour tout de suite revenir sur terre et reconnaitre qu’il ne pouvait expliquer ce qui s’est passé lors de ce huitième de finale que "par le stress, le manque de concentration et de réalisme".





Pendant ce temps, son homologue ivoirien, Ibrahim Kamara, se félicitait que son équipe ait pu "laisser passer l’orage en première période, avant de se bien réorganiser après la pause", pour parvenir à ses fins. Surtout que, selon lui "c’était loin d’être facile face à une très bonne équipe du Mali".





Avec les "Eléphants", le technicien ivoirien a pris rendez-vous pour le quart de finale qui opposera son équipe à l’Algérie, jeudi à 16 heures, toujours à Suez. Et même pour la suite. Car s’il a annoncé que l’objectif qui lui est assigné est de "préparer une équipe pour 2021", il y a encore du boulot à faire dans cette CAN. Et il compte le faire avec le maximum de détermination possible.





Egalement décidée à aller le plus loin possible dans cette compétition, la Tunisie, qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, et qui s’est qualifiée ce lundi soir pour les quarts de finale aux dépens du Ghana (1-1 et 5 tirs au but à 4) qui avait pourtant bouclé la première phase en tête de sa Poule E.





Les résultats enregistrés ce lundi : Mali-Côte d’Ivoire : 0-1 ; Ghana-Tunisie 1 – 1 (4-5 aux tirs au but)





