Romelu Lukaku pourrait se relancer à l’Inter Milan

05 Juillet 2019

LIBREVILLE, 5 juillet (Infosplusgabon) - Romelu Lukaku est à un tournant de sa carrière, à seulement 26 ans. L’attaquant, actuellement à Manchester United, pourrait rejoindre prochainement l’Inter Milan pour devenir le leader offensif d’Antonio Conte et remplacer Mauro Icardi.

A 26 ans, Romelu Lukaku a déjà eu une carrière bien remplie. Formé à Anderlercht, où il a fait ses premiers pas en tant que professionnel, le solide buteur belgo-congolais a ensuite séduit toute l’Angleterre avec des passages consécutifs à Chelsea, Everton et maintenant Manchester United. Toutefois, le Red Devil, qui a un peu fait le tour de la Premier League, pourrait être tenté de découvrir une nouvelle culture et un nouveau championnat avec la juteuse proposition de l’Inter Milan. Le club de Zhang, qui s’est offert Antonio Conte comme entraîneur, compte redorer son blason et retrouver sa gloire d’antan dès la saison prochaine. Par conséquent, le manager italien souhaite se séparer de Mauro Icardi, créateur de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, afin de s’offrir Lukaku, un monstre physique et plutôt adroit de la patte gauche devant le but.

Le Red Devil est déjà dans les livres des records d’Anderlecht. En effet, il est actuellement le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à avoir marqué en Jupiler Pro League, en 2009 face à Zulte-Waregem. A cette époque, l’attaquant Mauve, surnommé Big Rom, était âgé de 16 ans et 101 jours. Il aura marqué, au final, 33 buts en 73 rencontres, avant de rallier l’Angleterre et Chelsea en 2011 pour 20 millions d’euros. Un des plus gros transferts de l’histoire de la Belgique. Toutefois, avec les Blues, le Belge n’a pas vraiment réussi à s’imposer puisqu’il n’a marqué aucun but. Il a alors enchainé les prêts, à West Bromwich et Everton, avant d’être transféré définitivement chez les Toffees.

Au Goodison Park, l’international Belge s’est clairement imposé comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League et a, à l’heure actuelle, inscrit 113 buts en Premier League, avec Everton, Westbrom et donc Manchester United, qui l’a recruté pour 84,70 millions d’euros en juillet 2017, le plus gros transfert intra Premier League. Alors qu’il n’a toujours que 26 ans, il s’impose ainsi comme l’un des joueurs qui a le plus gros total de buts de toute l’histoire de la Premier League. Toutefois, sous Solskjær, le numéro 9 des Diables Rouges ne semble pas faire figure de premier choix et a souvent démarré sur le banc, face à la concurrence de Marcus Rashford.

En Italie, Lukaku pourrait clairement s’imposer du côté de Giuseppe Meazza et devenir un taulier d’Antonio Conte. Véritable tour de contrôle, capable de jouer en pivot, il dispose d’un excellent jeu aérien et devrait récupérer pas mal de ballons dans la surface de réparation. Outre la Juventus Turin, l’Inter Milan part clairement comme première outsider pour remporter le titre. Si le fair-play financier pointe le bout de son nez du côté de l’Italie, Big Rom sera assurément l’un des hommes à suivre la saison prochaine en cas de transfert. Un mouvement qui devrait aussi permettre aux Mancuniens de recruter en conséquence cet été…

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon