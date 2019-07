CAN Egypte 2019 Maroc – Bénin et Sénégal – Ouganda, vendredi, pour lancer les huitièmes de finale de la CAN2019

04 Juillet 2019

Le Caire, Egypte, 4 juillet (Infosplusgabon) - Les huitièmes de finale de la 32ème Coupe d’Afrique des Nations de football, étape induite par le passage cette année de 16 à 24 équipes en phase finale, débutent ce vendredi avec deux matches programmés au Caire.

A 16h au stade Al Salam, le Maroc affronte le Bénin et à 19h, au Stade international, le Sénégal croise l’Ouganda.

C’est donc la phase de coupe qui démarre, puisqu’il n’y aura pas de seconde chance pour les perdants. La première huitième de finale opposera donc deux équipes invaincues, mais pas dans le même registre. Si les « Lions de l’Atlas » ont fait un sans-faute en battant tous leurs adversaires du Groupe D (Namibie, Côte d’Ivoire et Afrique du Sud) sur le même score d’un but à zéro, les « Ecureuils » ont signé trois matches nuls dans le Groupe F (2 – 2 contre le Ghana et 0 – 0 contre la Guinée Bissau et face au Cameroun). Une grosse performance pour l’une et l’autre équipes.

Mais aucune ne veut en rester là. Le Maroc se souvient du 4 - 0 qu’il avait filé à son adversaire de ce vendredi à la CAN 2004 en Tunisie. Hervé Renard, son coach deux fois vainqueur de l’épreuve en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire, estime son équipe « prête mentalement, techniquement et physiquement » et « déterminée à gagner ». Il avertit toutefois que ses joueurs « doivent être concentrés du début à la fin du match ». Ils ont intérêt parce que l’entraîneur du Bénin, Michel Dessuyer soutient « très bien connaître le Maroc » et assure que ses hommes « sont prêts à relever le défi ».

Confirmation de son attaquant Mikael Pote. « Nous avons démontré que nous méritons d’être là, en prouvant que nous pouvons réussir de grandes choses contre les grandes équipes ». La preuve par le Cameroun, champion d’Afrique en titre avec qui ils ont fait jeu égal. Cette fois, ils promettent de faire encore plus.

« Nous savons à quel point le Sénégal est une bonne équipe », a pour sa part dit Denis Onyango, le gardien de but et capitaine de l’Ouganda à propos des « Lions » que son équipe croise vendredi à partir de 19h. Cette première rencontre entre les deux équipes en phase finale de CAN « est un gros défi » selon l’entraîneur des « Cranes », Sébastien Desabre, qui a promis que son équipe « adoptera une stratégie différente de celle adoptée face à l‘Egypte », en match de groupe.

Alors des Ougandais plus défensifs, évoluant en bloc bas et non tout tournés vers le camp adverse comme ils l’avaient été contre les « Pharaons » ? Qu’importe, a indirectement répondu Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. « A nous de nous adapter et de jouer le match que nous devons jouer », a-t-il soutenu.

Cissé a soutenu s’attendre à « un match typiquement africain » où il faudra être présent de bout en bout. Il pourra, dans tous les cas, compter sur un effectif au complet (excepté Edouard Mendy, blessé et retourné se soigner en France) puisque tous ses joueurs sont d’attaque à l’image de Gana Guèye « pas à 100%, mais à 200% de ses capacités », a-t-il déclaré à la presse.

Vendredi 5 juillet au stade Al Salam du Caire (16h) Maroc – Bénin ; au stade international du Caire (19h) Ouganda - Sénégal.

FIN/INFOSPLUSGABON/LPI/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon