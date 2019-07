Maurice: lancement d’une campagne de nettoyage et d’embellissement de grande envergure

04 Juillet 2019

Port-Louis, Maurice, 4 juillet (Infosplusgabon) - Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé, jeudi, la tenue d'une campagne de nettoyage et d'embellissement de grande envergure, qui se déroulera au sein de l'île du 12 au 14 juillet 2019, a-t-on appris sur place.

S'adressant à la presse à Port-Louis, M. Jugnauth a déclaré que la propreté et l'embellissement de Maurice ne relevaient pas seulement de la responsabilité du gouvernement et du secteur privé, mais concernaient tous les citoyens du pays. Selon lui, un comité de coordination du nettoyage centralisé a été mis en place sous l’égide du ministère des Collectivités locales et des îles périphériques afin de procéder au nettoyage de l’île.

Ce comité est responsable de la coordination de toutes les activités de nettoyage dans différentes régions et à moyen et long terme, il élaborera un plan d'action complet pour le nettoyage, l'embellissement, le recyclage des déchets ainsi que la collecte et l'élimination des déchets, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a souligné que l'une des actions immédiates du comité 3C consiste à organiser la campagne nationale de nettoyage et d'embellissement, avec le soutien des institutions gouvernementales, du secteur privé, de la société civile et de la population en général. L'accent sera mis non seulement sur le nettoyage et l'embellissement, mais également sur la sensibilisation de la population, a-t-il noté.

En outre, M. Jugnauth a déclaré que cette campagne de grande envergure sera suivie d’actions ciblées dans sept domaines prioritaires et que différentes organisations seront responsables du nettoyage selon leur domaine de compétence .

Par exemple, les plages publiques et les lagunes, ainsi que les sites touristiques, y compris les îlots, seront sous la responsabilité de l’autorité des plages ; les collectivités locales, avec le soutien des institutions concernées et du secteur privé, seront chargées de la propreté et de l’embellissement des centres villes, des principales routes publiques, des rivières, des canaux, des cours d’eau et des drains; et la propreté le long des autoroutes et l'entretien régulier relèveront de l’Autorité de développement des routes, a-t-il ajouté.

