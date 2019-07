La Chambre africaine de l’énergie salue la reconduction du secrétaire général de l'OPEP

02 Juillet 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 2 juillet (Infosplusgabon) - La Chambre africaine de l'énergie (CAE) a salué, mardi, dans un communiqué, "comme un facteur de stabilité pour les marchés pétroliers africains et mondiaux", le renouvellement du mandat de Mohammed Barkindo, en qualité de secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Selon la CAE, le secrétaire général Barkindo a réussi à maintenir l'unité de l'OPEP en tant qu'organisation confrontée à une période très instable et à une crise profonde des prix du baril. "Son leadership et sa diplomatie ont rétabli la stabilité du marché et scellé avec succès des accords historiques comme celui de la Déclaration de coopération entre l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP", poursuit le communiqué.

Parmi ses réalisations, il y a l'adhésion des deux plus récents membres africains, la Guinée équatoriale en 2017 et la République du Congo en 2018. En 2018, le secrétaire général Barkindo a reçu le prix d’ "Africa Oil Man of the Year" décerné par Africa Oil. & Power pour avoir donné la priorité à la coopération en période de turbulences, pour avoir stabilisé les marchés pétroliers et pour avoir fait entendre la voix de l'Afrique sur la scène énergétique mondiale.

"L'extension du mandat de SEM Mohammed Barkindo en tant que Secrétaire général pour trois années supplémentaires est une excellente nouvelle. C'est bien mérité et le résultat de la confiance qu'il a gagnée de l'ensemble de la communauté énergétique mondiale. Le secrétaire Barkindo a maintenu la confiance en l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière.

"Il choisit les bonnes batailles et les combat avec courage. Alors que la course à la stabilité se poursuit, son sens du travail en équipe continuera de construire les ponts dont notre industrie a besoin pour atteindre une plus grande prospérité", a déclaré le président exécutif de la CAE et directeur général du cabinet juridique et de conseil de Centurion, NJ Ayuk.

M. Barkindo de nationalité nigériane est secrétaire général de l'OPEP depuis le 1er août 2016. Il fait une grande partie de sa carrière dans la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), la compagnie nationale des hydrocarbures du Nigeria. Il y a travaillé plus de 23 ans, notamment comme coordonnateur des fonctions spéciales comme la supervision de la mise en œuvre des grands projets de la société.

