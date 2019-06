L'ONG ARDN lance sa campagne de lutte contre les discriminations et violences à l'égard des femmes et des filles

27 Juin 2019

Paris, France, 27 juin (Infosplusgabon) - La 8ème Coupe du monde de football féminin, qui se joue actuellement en France, devrait générer le plus grand nombre de cartons rouges jamais donnés lors d'une compétition, espère le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN, sigle en anglais) dans un communiqué.

Les premiers cartons rouges n'ont pas été attribués par un arbitre, mais par des joueuses.





En effet, avant d’arriver en France, les membres de deux équipes africaines participantes au Mondial féminin, le Cameroun et l'Afrique du Sud, déjà rejoints par des célébrités du football, ont pris l’engagement de donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde, invitant chacun à faire de même.





D'autres équipes en compétition devraient les rejoindre prochainement.





Cette initiative est corrélée au 5ème des 17 "Objectifs de Développement Durable" (ODD) adoptés par tous les gouvernements à l'ONU en septembre 2015 pour créer, d'ici 2030, un monde plus équitable, prospère et pacifique, exempt de pauvreté extrême et de faim.





On rappelle que l'Objectif 5 vise à "atteindre l'égalité des sexes, et autonomiser toutes les femmes et les filles".





Cela coïncide avec les projets de la FIFA, qui veut utiliser le football comme facteur unificateur et en faire un vecteur de changement sociétal positif, contribuant à réduire les inégalités et à autonomiser les filles et les femmes, à travers le monde.





La FIFA s'est donc jointe à plusieurs institutions des Nations unies telles qu'ONU-Femmes, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), pour soutenir cette dynamique mondiale lancée par l'ARDN sous le thème: "Sous une même Lumière", afin de faire en sorte qu'un nombre considérable de personnes s'engagent à changer les comportements dans la vie privée et publique et à influencer les décisions politiques et les mesures institutionnelles.





Selon le président de l'ARDN, le Dr. Djibril Diallo, cette campagne "Sous une même Lumière" "a pour but ultime d'obtenir un maximum de signatures pour que toutes les personnes - hommes et femmes - soient traitées sur un pied d’égalité, avec les mêmes droits et le même respect, en tous lieux et tous types d'activités, y compris dans le sport où elles devraient faire l'objet d'une même attention de la part des médias et être pareillement reconnues pour leurs réussites. "





Les équipes du Cameroun et de l’Afrique du Sud ont été les premières à signer l’engagement en forme de carton rouge lors des cérémonies nationales, en présence des représentants du PNUD, qui mobilise activement des jeunes dirigeants dans toute l’Afrique, pour assurer le succès des ODD.





Le Conseil présidentiel français pour l'Afrique a également rejoint la campagne.





"J'espère que pendant la Coupe du monde féminine de la FIFA en France, beaucoup d'hommes et de femmes auront à cœur d’adhérer à l'engagement des joueuses et mobiliseront activement d'autres soutiens pour ce carton rouge", a déclaré le Béninois Jimmy Adjovi-Boco, légende du football, membre du Conseil et promoteur actif de la campagne.





Parmi les premiers soutiens, on compte le ralliement enthousiaste de la première femme Ballon d'or, la star de football norvégienne Ada Stolsmo Hegerberg.





Les signatures continueront d'être collectées jusqu'à la Coupe du monde masculine en 2022, au Qatar.





Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné que le football était plus qu'un jeu, car il peut avoir un impact social positif puissant.





Les 6 et 7 juin à Paris, la directrice exécutive d'ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka et la directrice exécutive du FNUAP, Natalia Kanem, ont participé à la Convention de la FIFA qui s'est penchée sur les apports sociaux bénéfiques du football pour les femmes et les filles, à travers le monde.





Quelques heures seulement avant le match d'ouverture entre la France et la Corée, le président de la FIFA et la directrice exécutive d'ONU-Femmes ont signé le tout premier mémorandum d'entente entre leurs institutions respectives, afin d'unir leurs forces au bénéfice de l'égalité des sexes, que ce soit sur le terrain ou en dehors.





Les joueuses prenant part à la Coupe exhortent les individus, les entreprises et les gouvernements à donner la priorité absolue pour que des milliards de femmes et de filles ne soient privées de leurs droits fondamentaux et ne subissent des abus physiques et émotionnels.





Elles appellent donc toutes les femmes et tous les hommes à s'engager à "respecter pleinement chaque être humain, sans distinction de sexe, de culture, de couleur, d'origine sociale, de naissance, de biens ou de religion et ainsi à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles ".





On rappelle que le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN) est un organe de coordination chargé d’unir les efforts des individus et des organisations dans le seul but de soutenir l'avènement de ‘’la renaissance africaine’’, en favorisant l'unité entre les nations africaines et tous les peuples d'ascendance africaine.





L'ARDN est actif depuis les années 1990 et a reçu la reconnaissance des États-Unis, en tant qu’organisme de bienfaisance public, exempt d’impôts 501 (c) (3).





